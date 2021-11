ROCCELLA IONICA Il 12 e il 13 agosto torna il “Jova Beach Party”

di Simona Ansani

ROCCELLA IONICA – Si ballerà ancora sotto il cielo di Roccella, e sarà ancora una volta una notte fantastica, a suon di musica del Jova Beach Party. Il grande successo del 2019, la buona macchina organizzativa dell’amministrazione comunale, la logistica azzeccata, ha fatto sì che Jovanotti fra le tante località della costa Jonica confermasse proprio Roccella.

«A Roccella è stata una serata bellissima – commenta Jovanotti in conferenza stampa questa mattina – ricordo tutto, ogni momento di quel giorno trascorso sulla splendida spiaggia di un litorale unico al mondo. E che musica, che pubblico, che meraviglia. Il sostegno della città è stato determinante per la riuscita di quella giornata e lo sarà ancora nel 2022, per questo ci tengo a dire grazie a Roccella Jonica».



Dunque il tour show che avrà inizio il 2 luglio farà tappa a Roccella non con una, ma con ben due date il 12 e il 13 agosto 2022 e la cittadina jonica sarà l’unica località Calabria.

Un bel riconoscimento che incoronerà Roccella regina indiscussa dell’estate 2022.