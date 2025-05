R. & P.

ROCCELLA IONICA – Nata nel 2012 sulla scia del rinnovato interesse della comunità di Roccella al suo passato, promossa e sostenuta dal Comune fin dalla prima edizione, la manifestazione è diventata nel tempo uno degli appuntamenti più attesi del calendario degli eventi culturali organizzati sul territorio, al fine di mantenere vivo il fascino della Corte dei Carafa, conservare le tradizioni culturali e far conoscere, con la fedele ricostruzione storica, gli avvenimenti passati del territorio. Il Corteo, infatti, è dedicato alla rievocazione di alcune delle pagine più salienti della storia della cittadina, ex Feudo dal 1479 al 1806 del Casato napoletano dei Principi Carafa della Spina e del quale si conserva ancora oggi l’antica residenza composta dal Palazzo Carafa e dall’adiacente Chiesa Matrice popolarmente noti come Castello di Roccella.

<<È di fondamentale importanza, per una comunità, avere cura e memoria delle proprie radici storico-culturali, trasmetterle alle nuove generazioni e farlo, dando vita, anno dopo anno, a eventi accaduti in secoli passati, ha il fascino di un viaggio a ritroso con la macchina del tempo>> afferma l’assessore alla Cultura Rossella Scherl.

Il Corteo partirà alle ore 17:00 dal Castello, dove il principe Fabrizio, 1° Principe della Roccella con privilegio del 24 marzo 1594 e Principe del Sacro Romano Impero, accompagnato dalla consorte, la principessa Giulia Tagliavia d’Aragona, e dagli illustri componenti della sua famiglia, darà inizio alla sfilata. Accanto ai personaggi della nobile famiglia, sfileranno, in costumi d’epoca, altre personalità religiose, politiche e culturali del tempo, cavalieri dell’Ordine di Malta, nobili, popolani e numerosi figuranti.

Il Corteo si snoderà lungo un itinerario che toccherà Largo San Giuseppe, via Garibaldi, Piazza Borgo, via XXV Aprile, Piazza San Vittorio per poi arrivare al Largo Colonne “Rita Levi Montalcini”. Quest’ultimo farà da suggestiva cornice a una serie di omaggi, esibizione e rievocazioni storiche che ricorderanno, inoltre, uno sbarco dei Saraceni sulle coste roccellesi.

A conclusione della manifestazione, sempre in Largo Colonne, è previsto, infine, un momento conviviale.

L’evento è realizzato, con la Direzione Artistica di Vincenzo Muià (attore, regista e formatore teatrale) in collaborazione con l’IIS “Mazzone” di Roccella Jonica, l’Associazione Culturale “Roccella com’era”, il Centro di Aggregazione Sociale, l’Arciconfraternita di San Giuseppe, e l’Associazione Elite Softair. I costumi sono a cura dell’Associazione Rievocatori storici Fantasie d’Epoca A.P.S, mentre gli spettacoli sono realizzati dal Gruppo Storico Città di Catanzaro, da Sinafe Medieval Itinerante, dall’Associazione EDUR GRV, da Roberto Pistoia e dalla voce di Manuela Cricelli.