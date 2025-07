La manifestazione è promossa dalla Fee in tutte le località Bandiera Blu

R. & P.

ROCCELLA IONICA – Oggi a Roccella Jonica, comune Bandiera Blu da ventitré anni consecutivi, nell’area antistante il waterfront cittadino, a partire dalle ore 18:00, si svolgerà la Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento. L’iniziativa, promossa dalla Fee (Foundation for Environmental Education) in tutte le località Bandiera Blu d’Italia, è indetta dall’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) a seguito della risoluzione dell’Onu dell’aprile 2021, che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita.

Nella cittadina jonica la manifestazione si svolgerà con lo slogan “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” e secondo un programma che prevede dimostrazioni di interventi di salvataggio in mare a cura della Guardia Costiera in collaborazione con la Federazione Nazionale Nuoto e di pratiche rianimatorie BLSD su manichini operate dal personale della Scuola di Formazione del Suem 118. Dopo le dimostrazioni, si terrà una rassegna di giochi sportivi in spiaggia che coinvolgeranno ragazze e ragazzi di età compresa tra i 4 e 13 anni. A conclusione dell’evento, saranno inaugurati i nuovi DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) comunali con la presentazione del progetto “Roccella Cardioprotetta”. L’illustrazione all’utilizzo dei defibrillatori sarà a cura di Francesco Marcellino Blu Corporation.