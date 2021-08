ROCCELLA FITWALKING Sabato 14 agosto alla scoperta dei Calanchi

R. & P.

“Luoghi inaspettati di una Calabria sconosciuta” è il tema che accompagnerà i fitwalkers nel terzo appuntamento di questa strepitosa “Catalana”, Fit&Love – 9° Roccella FitWalking, sabato 14 agosto, con raduno alle ore 17:30 e partenza alle ore 18:00 dalla Pineta prima del Porto Ciringuito, percorrendo a passo di cammino la zona nord di Roccella.

Il percorso si compone di 8 km, agevole per tutti, con difficoltà medio-bassa e porta fino ai Calanchi:un incontro che, siamo certi, lascerà i partecipanti senza fiato, mettendoli dinnanzi, ancora una volta, alle sconfinate bellezze della natura, nello spirito di Calabria FitWalking, dove l’acqua erode il terreno dando vita a delle vere e proprie insenature che ne ripropongono fedelmente il lento scorrere.



Dopo il successo della seconda tappa all’insegna della “Bellezza dei Luoghi”, questa volta si respireranno i paesaggi, perché ognuno di esso equivale ad un sentimento:«Sono davvero felice dell’entusiasmo che si è generato intorno alla Catalana – ha evidenziato il presidente della Calabria FitWalking e membro del Comitato nazionale per lo sviluppo del FitWalking, Fausto Certomà -. La voglia di stare insieme e condividere questa lunga storia d’amore con il nostro Territorio ha spinto 200 persone a sfidare il caldo della settimana scorsa per ridere, condividere, stare bene e riscoprire la gioia di sentirsi vivi».



La manifestazione è organizzata dall’A.S.D. Calabria FitWalking, patrocinata dal Comune di Roccella Jonica e sostenuta da Banca Generali.



La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.

Inoltre, di fronte l’area raduno è possibile lasciare gratuitamente il proprio mezzo in un apposito parcheggio.

A metà cammino è previsto un punto ristoro per rifocillarsi.



Per rimanere aggiornati sulle attività dell’Associazione, non bisogna far altro che visitare e mettere un like alla pagina Facebook “Calabria FitWalking”.

Per qualsiasi informazione, al numero 388/9797765.