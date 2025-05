di Redazione

ROCCELLA IONICA – Il Comune di Roccella Jonica, in collaborazione con il centro specializzato Sentirci – Soluzioni per l’udito e il prezioso contributo del dottore Caridi, promuove una significativa iniziativa di prevenzione sanitaria, rivolta a tutta la cittadinanza: un pomeriggio di controlli gratuiti dell’udito, che si terrà giovedì 26 giugno a partire dalle ore 16:00, presso l’Ex Convento dei Minimi, in Largo Molinero.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: sensibilizzare sull’importanza della prevenzione in ambito audiologico, spesso trascurato, e offrire un’opportunità concreta di assistenza gratuita a chi ne ha più bisogno. Infatti, grazie alla disponibilità e alla sensibilità del team coinvolto, è stato proposto di individuare un cittadino in stato di bisogno al quale sarà donato un apparecchio acustico, totalmente a carico del centro.Un gesto semplice, ma profondamente umano, che unisce prevenzione, solidarietà e cura del territorio. Un’occasione concreta per sottolineare come la sanità possa e debba essere vicina alle persone, anche attraverso azioni piccole, ma di grande impatto sociale.

L’amministrazione comunale invita caldamente la cittadinanza a partecipare numerosa e a cogliere questa importante occasione per prendersi cura del proprio benessere uditivo.Per maggiori informazioni: www.sentirci.com