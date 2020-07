ROCCELLA, Bollettino sbarco migranti: confermati 4 casi contro i 7 casi accertati al precedente tampone

R . & P.

ROCCELLA IONICA – Il Comune di Roccella Jonica, con riferimento allo sbarco di cittadini stranieri di nazionalità pachistana, avvenuto nella tarda serata di giorno 10 luglio 2020, comunica che la giornata è trascorsa serenamente.

In serata sono stati resi noti gli esiti dei tamponi ripetuti per due dei minori e che hanno dato come risultati una conferma della positività di uno dei minori (che risulta essere positivo fin dal secondo tampone) e il risultato negativo per l’altro minore (che risultava essere positivo ai precedenti tamponi).

Al 24 luglio si registrano quindi 4 casi di positività, contro i 7 casi accertati al precedente tampone.

Tutti i minori anche oggi sono stati sottoposti alla visita di controllo da parte dell’autorità sanitaria regionale e anche tale ultimo controllo ha confermato che essi non presentano alcun sintomo di malattia derivante dal COVID19.