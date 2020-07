ROCCELLA: bollettino numero 5 sullo stato di salute dei migranti

di Simona Ansani

ROCCELLA IONICA – Diramato il bollettino n.5 sulla situazione sanitaria dei venti minori pakistani presenti nella struttura alberghiera Hotel Miramare, di cui 5 risultati positivi al Covid-19, e si rende noto che in serata i medici della Associazione Jimuel Internet Medics for Life hanno effettuato un check up generale sullo stato di salute dei minori. Gli stessi medici 《hanno provvedendo a somministrare specifiche cure per alcune piccole problematiche riscontrate in sede di visita》.

Indumenti nuovi sono stati acquistati da alcuni volontari proprio per donarli ai ragazzi presenti nella struttura, come l’amministrazione tiene a a far sapere, 《in attesa del reintegro delle scorte di kit di vestiario e prodotti per l’igiene personale fornite dalla Protezione Civile tramite la Prefettura che giungeranno domattina》. Inoltre anche il cibo sarà offerto da cittadini e titolari di esercizi commerciali che vogliono collaborare con sensibilità e disponibilità durante la loro permanenza, mentre nella 《giornata di domani dovrebbero essere resi noti i risultati dei tamponi effettuati》.