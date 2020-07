ROCCELLA, Bollettino del 20 luglio: risultati negativi dei volontari della protezione civile

di Simona Ansani

ROCCELLA IONICA – Una bella notizia si apprende dal bollettino odierno diramato dal comune di Roccella, i tamponi effettuati sui volontari della Protezione Civile, che avevano prestato soccorso proprio durante lo sbarco del 10 luglio, hanno dato esito negativo. 《A nome di tutti i roccellesi – commenta nella nota il primo cottadino Vittorio Zito – vogliamo ringraziare i tre volontari e tutti gli operatori dell’Associazione di Protezione Civile “Aniello Ursino” per la disponibilità al servizio sempre dimostrata in occasione degli sbarchi di migranti a Roccella》. Inoltre in mattinata i minori ancora presenti nella struttura alberghiera Hotel Miramare, sono stati sottoposti a visita di controllo 《da parte dell’autorità sanitaria regionale e anche tale ultimo controllo ha confermato che essi non presentano alcun sintomo di malattia derivante dal COVID – 19. Inoltre, tutti gli ospiti sono stati sottoposti nuovamente a tampone per la ricerca della presenza del virus》. Intanto però la spaccatura fra i pro migranti positivi in loco e i contro sembra farsi sempre più sentire. Sono molti quelli che ritengono che i positivi al Covid-19 debbano essere trasferiti in altra struttura, e spostati per evitare ulteriori contagi fra i ragazzi e chi li assiste. Del resto anche il sindaco ha chiesto nei giorni scorsi la possibilità da parte delle istituzioni di accogliere i minori positivi in una struttura nettamente più idonea, che possa dare loro delle cure sanitarie ancora più appropriate. Vedremo dunque cosa accadrà, se queste richieste possano essere ascoltate dagli enti preposti.