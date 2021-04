ROCCELLA Aggiudicati i lavori sui campi da tennis comunali

R. & P.

L’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Scali e il consigliere delegato allo Sport Domenico Cartolano informano che, a conclusione della gara espletata sul portale dell’ente Gat – Gare telematiche e sulla base delle offerte pervenute, sono stati aggiudicati all’impresa Tecnoedil & Sport S.r.l., con sede legale a Crotone, i lavori di rifacimento del manto da gioco di due campi da tennis del Comune di Roccella Ionica per un importo di € 62.400,01.

I lavori sono stati programmati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Zito nell’ambito del protocollo d’Intesa ANCI-ICS, denominato “Sport Missione Comune 2020” ed il progetto esecutivo è stato redatto dal dirigente dell’Area Infrastrutture e Servizi al territorio del Comune, ing. Lorenzo Surace, che riveste anche il ruolo di Responsabile unico del procedimento.

L’opera è già stata inserita nel bilancio comunale di previsione dell’esercizio 2020 per un importo di € 80.000,00 ed è finanziata con un mutuo contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo.

“Gli interventi che si andranno a realizzare sui campi da tennis comunali, situati nell’attrezzato impianto sportivo di via Aldo Moro, prevedono la sostituzione totale del manto di gioco, attualmente usurato e privo del drenaggio necessario per lo svolgimento delle attività sportive e, contestualmente, anche un nuovo impianto di illuminazione con proiettori a led uniformemente distribuiti attorno ai campi di gioco, nel rispetto delle norme per l’impiantistica sportiva del Coni e dei requisiti tecnici e normativi previsti dalla Federazione Italiana Tennis”, anticipa l’assessore Francesco Scali.

“A lavori ultimati, la comunità potrà beneficiare di un moderno e funzionale impianto sportivo per la pratica del tennis che sicuramente favorirà l’approccio verso questa disciplina da parte di nuove fasce della popolazione e, soprattutto, si aggiungerà un ulteriore e rilevante tassello nel percorso di consolidamento del ruolo assunto in questi ultimi anni da Roccella quale cittadina impegnata nella promozione dello sport, inteso non solo come attività finalizzata al benessere psico-fisico, ma specialmente come opportunità di aggregazione, strumento di educazione e di inclusione sociale”, dichiara il consigliere Domenico Cartolano.