di Simona Ansani

ROCCELLA IONICA – Ci sono alcuni momenti che non bastano fotografie per immortalare sentimenti, emozioni, attimi di vita, amicizie, affetti e amore sincero. Ci sono alcuni momenti che trascorrerli insieme per festeggiare un giorno importante e spegnere le tanto attese 100 candeline, è un onore e privilegio.

Il festeggiato è Salvatore Romeo, arguto conoscitore della politica locale e nazionale, un vero compagno, uomo stimato da molti. L’impeccabile festa organizzata dalla sua amata figlia Anna Romeo, brillante hostess, è stata un sali e scendi di emozioni e commozione, insieme ai familiari, nipoti e veri amici.

Noi di Lentelocale ci uniamo a qusta giornata di festa in onore di Salvatore, abbracciandolo dolcemente per augurare un compleanno ricco di amore e serenità.