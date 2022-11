Roccella: Congresso Provinciale U.Di.Con. riconfermato Segretario Pasquale Vozzo

di Simona Ansani

ROCCELLA IONICA – Si è svolto questa mattina il congresso provinciale U.Di.Con. per la nomina del nuovo Segretario Provinciale, presso la sala consiliare del Comune di Roccella.

《 La scelta del congresso qui a Roccella è motivo di orgoglio perché abbiamo molte strutture che si prestano per ospitare convegni, congressi e manifestazioni sempre di alti livelli. – commenta nel suo intervento il vice Sindaco Francesco Scali – Il ruolo che voi svolgete come tutela dei consumatori è molto importante e le tematiche che affrontate – conclude – coinvolgono i cittadini anche talvolta in realtà difficili》.



A presiedere il tavolo dei lavori i relatori: il Segretario uscente Pasquale Vozzo, il Commissario Regionale Nico Iamundo, e la delegata Donatella Raso. Alla Raso il compito di moderare i diversi interventi che hanno dato spazio a un nutrito dibattito in sala fra i delegati.



《Come amministrazione guardiamo con interesse al congresso che porta avanti una mission – spiega l’Assessore del Comune di Roccella Cartolano – che è quella di tutelare i consumatori grazie all’informazione e all’apertura che oggi vede qui nella sala del consiglio comunale la massima espressione della vita politica di una cittadina》.

Sul tavolo di lavoro si parla dunque di difficoltà e problematiche che l’U.Di.Con. si è fatto carico sin dalla sua nascita e che nel periodo probabilmente più difficile come la pandemia, ha dovuto ancora di più rappresentare al meglio i cittadini che si sono rivolti agli sportelli dislocati in tutto il territorio nazionale.



《Abbiamo spesso parlato di quanto la pandemia ci abbia colti impreparati, e alcuni settori sono stati penalizzati in modo assoluto, come per esempio la scuola – dichiara l’Assessore delegato della Città Metropolitana Rudi Lizzi – che ha visto la non adeguatezza degli studenti di seguire le lezioni da casa, a causa di una difficoltà di strumentazione digitale. È venuto meno proprio lo strumento tecnologico – conclude – e mi auguro che grazie all’U.Di.Con. questo possa essere risolto. Anche noi ci impegneremo a lavorare in sinergia per far fronte a questa criticità 》.



Del periodo pandemico che ha colpito ogni settore parla anche il Segretario uscente Pasquale Vozzo, 《i contribuenti e i consumatori rivendicano un servizio che sia equo e giusto per svolgere le attività quotidiane. Il consumatore è al centro gravitazionale di intersezioni dove deve fare i conti. Sui consumatori deboli che si rivolgono a noi, dobbiamo fare fronte. La sanità e la scuola sono stati i due settori che fortemente sono stati penalizzati durante questi due anni. Noi siamo soldati di trincea e non possiamo andare a combattere le nostre guerre con la fionda, ma noi siamo anche consumatori, e ci siamo trovati senza armi. Non ci si avvicina a U.Di.Con., patronato o caf per mestiere, ma per missione, purtroppo lottiamo ogni giorno contro delle lobbi e le loro pressioni》.



E sull’argomento missione ribadisce con fermezza il concetto il Segretario Provinciale della Fna, Rocco Alifraco, affermando che tal volta questa lotta è stata fatta contro i mulini a vento e che la 《politica ha un ruolo importante per i cittadini e per ognuno di noi. Ci troviamo ancora una volta a vivere in un periodo di alta tensione a causa della guerra, che ha portato dei rincari che pesano sulle tasche di ogni cittadino. Oggi la nostra unione dei consumatori ha un ruolo fondamentale per affrontare tanti problemi, dalle infrastrutture, alla sanità, alla viabilità. Bisogna snellire le pratiche che permettono il via libera a progetti per poter essere realizzati nel minor tempo possibile》.



Dunque la politica al centro di ogni settore, per costruire il giusto collante fra il tessuto sociale e le opere di riqualificazione e il lavoro per quella fascia di popolazione che si trova in netta difficoltà.

《Tutte le problematiche avute in questo periodo storico davvero difficile – prende la parola il Direttore Provinciale del Patronato Epas, Giovanni Guerrera – le abbiamo dovute cercare di affrontare anche noi come Patronato, per essere a supporto e risolvere quelle criticità che i contribuenti hanno dovuto vivere sulla propria pelle》.

Di supporto discute anche il Segretario Provinciale Asnali, Rosario Antipasqua, specificando come 《noi che siamo l’organizzazione delle imprese dobbiamo essere da supporto per rafforzare questi protocolli di sviluppo della difesa del territorio》.



Un passaggio chiave è stato fatto anche affrontando il Reddito di Cittadinanza, spiegato dalla delegata U.Di.Con. Donatella Raso, come uno strumento valido per le categorie che più ne hanno bisogno e come l’eventualità di abolirlo sia 《nelle nostre realtà un fattore drammatico e di vero caos》.

《L’UU.Di.Con. si determina come il baluardo sociale per i consumatori, per questo dobbiamo dare delle garanzie serie e precise come ormai da anni svolgiamo quotidianamente grazie ai servizi offerti》ha ribadito il Commissario Regionale Nico Iamundo.

Al termine del congresso i delegati all’unanimità si sono espressi favorevoli per il secondo mandato come Segretario Provinciale al delegato Pasquale Vozzo.