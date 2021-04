RIZZICONI Chiuso per 15 giorni bar frequentato da pregiudicati

di Comando Provinciale Carabinieri Reggio Calabria

Una costante azione di monitoraggio dei principali luoghi di aggregazione quali parchi, piazze e locali, posta quotidianamente in essere dai militari dell’Arma anche nei luoghi più periferici della Provincia, finalizzata a verificare eventuali assembramenti e garantire il rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia anti-Covid19, con particolare attenzione alle frequentazioni di soggetti – sempre più riscontrate – soprattutto all’interno di esercizi commerciali quali bar e circoli.

In tale contesto, nei giorni scorsi, a Rizziconi, i Carabinieri, hanno dato esecuzione ad un provvedimento sospensivo di un bar in centro, emesso dal Questore di Reggio Calabria il 12 aprile scorso, poiché riscontrate inottemperanze relative al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con la conseguente chiusura dell’esercizio pubblico per la durata di 15 giorni.

Ad esito di vari controlli espletati dalla locale Stazione Carabinieri, durante le scorse settimane, era infatti emerso che il bar rappresentava un vero e proprio ritrovo abituale di soggetti con diversi pregiudizi di polizia e legati alle locali consorterie criminali.