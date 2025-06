di Teresa Peronace

Ha avuto luogo ieri mattina, la riunione dei membri della Commissione Tecnica Nazionale e dei fiduciari regionali del settore Jujitsu della Fijlkam, l’unica federazione ufficiale del Coni di judo, lotta, karate e arti marziali. A indire l’importante appuntamento e a moderarlo il presidente nazionale di settore, il dr. Antonio Amorosi (nella foto).

All’ incontro hanno partecipato il presidente regionale Fijlkam, maestro Enzo Migliarese, e il fiduciario regionale Calabria, maestro Giuseppe Cavallo. Professionista di alto livello, Amorosi ha trattato le tematiche utili per lo sviluppo della “Dolce arte” (com’è anche conosciuta la completa e bellissima arte da combattimento e difesa personale) giapponese. Nel corso della proficua riunione, i fiduciari delle varie regioni italiane hanno potuto formulare proposte, evidenziare criticità e potenzialità per lo sviluppo del jujitsu (sicuramente una delle discipline marziali più complete) in Italia. Il presidente Amorosi ha, sapientemente, comunicato le linee guida federali, dimostrandosi aperto alle proposte e alle innovazioni per una crescita complessiva del settore. Il Jujitsu, grazie al proprio presidente di settore, con il prezioso supporto della Commissione Tecnica Nazionale e dei fiduciari, sta aumentando i propri numeri anno per anno, dimostrando che l’ antesignano delle arti marziali giapponesi merita il proprio ruolo primario nel panorama generale e mondiale.