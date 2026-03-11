di Patrizia Massara Di Nallo (foto fonte web)

REGGIO CALABRIA – Ritorna a Reggio Calabria il Tour delle Feste del Cioccolato Artigianale per la VIII grande edizione che si terrà, con il patrocinio del Comune e della Confesercenti, da venerdì 13 a domenica 15 Marzo 2026 sul Corso Garibaldi.

Un viaggio goloso tra le eccellenze italiane del cioccolato artigianale: un appuntamento imperdibile per gli amanti del cioccolato in cui i maestri cioccolatieri provenienti da diverse regioni italiane faranno scoprire i di generazione in generazione.

La festa, inoltre, celebra il cioccolato nella sua forma più genuina, cioè privo di additivi e conservanti. I visitatori potranno degustare praline, gianduiotti, cremini, cioccolato con frutta secca e spezie, realizzati tutti con tecniche tradizionali e artigianali.

Anche questa volta sarà ospite il Maestro Cioccolatiere Angelo Musolino, presidente di Conpait Reggio Calabria (Confederazione Pasticceri d’Italia). Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di cioccolato per carpire i segreti della lavorazione artigianale del cioccolato e scoprire tecniche raffinate e piccoli trucchi. Ci saranno anche laboratori per tutti perché verrà offerto un ricco programma di attività per ogni età. I laboratori didattici saranno indirizzati esclusivamente agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado con l’obiettivo di far conoscere questo prezioso alimento e di diffondere, specialmente alle nuove generazioni, la vera cultura del consumo consapevole e responsabile degli alimenti genuini. Per i più piccoli, il “Choco Play” sarà un vero paradiso di divertimento, con mascotte, truccabimbi e attività creative che stimoleranno la fantasia e il sorriso.

Per iscrivere le proprie classi ai laboratori, gli insegnanti dovranno prenotarsi sul sito: www.festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori.

L’evento, patrocinato dal Comune, sarà aperto al pubblico dalle 10:00 fino a tarda notte.