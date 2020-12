RISOLLEVIAMOCI SPECCHIANDOCI Nuova iniziativa dell’Auser

R. & P.

“SENTIRSI MEGLIO GUARDANDOSI ALLO SPECCHIO…”UN BEL REGALO DI NATALE PER LE DONNE CAULONIESI DELL’ASSOCIAZIONE “AUSER INDIFESI”.ANDARE DAL PARRUCCHIERE, OLTRE AD ESSERE UNA NECESSITA’, FA BENE ANCHE ALLA SALUTE PERCHE’ AMPLIFICA IL BENESSERE PSICO-FISICO ED EQUIVALE AD UNA VERA E PROPRIA INIEZIONE DI FIDUCIA E DI AUTOSTIMA.E’ QUELLO CHE PENSANO E METTONO IN ATTO GRATUITAMENTE A BENEFICIO DELLE DONNE CHE IN QUESTO MOMENTO NON SI POSSONO PERMETTERE DI FARLO, ROSETTA FEMIA PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “AUSER INDIFESI” DI FOCA’ DI CAULONIA E LA PARRUCCHIERA AGOSTINA CARMEN SCARANO DI “ROSSO RAME” CAULONIA MARINA, CHE HANNO PROMOSSO L’INIZIATIVA “RISOLLEVIAMOCI SPECCHIANDOCI”.SI TRATTA DI UNA ENNESIMA AZIONE SOCIALE MESSA IN ATTO DALL’ASSOCIAZIONE “AUSER INDIFESI”, CHE E’ UNA SEZIONE DISTACCATA DE “‘AUSER NOI CI SIAMO” DI BOVALINO.LA PRESIDENTE ROSETTA E LA PARRUCCHIERA AGOSTINA SONO PIENAMENTE CONVINTE CHE “SENTIRSI IN ORDINE E PIU’ BELLE,AVERE FINALMENTE UN PO DI TEMPO PER SE’, VIVERE QUALCHE MINUTO IN UN AMBIENTE DI RELAX PSICO-FISICO PROTETTO, AFFIDANDOSI ALLE MANI ED ALLA CREATIVITA’ DI UNA PROFESSIONISTA MOLTO APPREZZATA, AUMENTA L’ AUTOSTIMA E FA RITROVARE LE ENERGIE PER AFFRONTARE AL MEGLIO LA QUOTIDIANITA’ , OGGI TANTO PIU’ DIFFICILE PER L’EMERGENZA E LE PREOCCUPAZIONI COVID-19.Nello specifico ROSSO RAME -d’intesa con l’Associazione AUSER INDIFESI- con la massima riservatezza, offre come regalo di Natale, un taglio di capelli alle donne attualmente facenti parte (ed a quelle che vorranno farne parte) dell’Associazione “Auser Indifesi”, che in questo momento non possono farlo.La Presidente Femia -che nei giorni scorsi si è resa protagonista di un’altra importantissima azione sociale, inviando olio e prodotti della nostra zona all’AUSER Territoriale Provinciale di Bergamo- ci tiene a ringraziare caldamente Agostina: “Conosco Agostina da anni e so per certo che ha sempre fatto una sua “personale beneficenza ” aiutando un più occasioni chi ha avuto bisogno di aiuto. Quindi Auser ringrazia Agostina per aiutarci ad aiutare.”Per accedere a questo beneficio basta contattare con comunicazione privata la Presidente Rosetta Femia Auser sulla pagina Facebook.