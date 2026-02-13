R. & P.

CIRÒ – Risarcimento per i danni causati dal ciclone Harry, l’Amministrazione Comunale ha attivato per tempo tutte le procedure. Cirò sarà sicuramente inserito nel secondo elenco dei Comuni per i quali saranno attivati gli interventi di compensazione per i danni subiti sia nel comparto agricolo sia nell’area costiera.

Il Sindaco Mario Sculco sottolinea che l’Ente si è attivato tempestivamente, avviando un’interlocuzione diretta con il Responsabile della Protezione Civile per segnalare tutte le criticità riscontrate sul territorio che, pur non essendo paragonabili a quelle gravissime registrate in molti centri costieri, ha interessato in particolare il settore agricolo, la zona costiera e le aree rurali.

La Giunta Municipale pur sapendo che la procedura generale era già in corso, ha deliberato lo stato di calamità per il territorio, per dovere istituzionale e a tutela della comunità. Dopo la pubblicazione del primo elenco dei comuni danneggiati, nel quale Cirò non risultava inserito ci siamo immediatamente attivati, interloquendo con la Protezione Civile per rappresentare formalmente la situazione del nostro territorio. Non siamo rimasti a guardare né abbiamo atteso sollecitazioni esterne. Ad oggi ci è stato assicurato che Cirò sarà inserito nel secondo elenco dei comuni colpiti. A breve forniremo ulteriori aggiornamenti sugli interventi della Protezione Civile relativi ai danni del ciclone Harry nel territorio di Cirò. Comprendiamo le preoccupazioni, ma è importante evitare allarmismi e ricostruzioni inesatte che non aiutano la comunità.