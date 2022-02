“RIPRENDIAMOCI I CONSULTORI” Si è concluso a Roccella il tour locrideo

R. & P.

Si conclude a Roccella Jonica il tour del Movimento “Riprendiamoci i Consultori” nei Comuni sedi dei Consultori della Locride.

L’assessora Alessandra Cianflone ha dialogato con la portavoce Daniela Diano sulle preziose funzioni di prevenzione e assistenza multidisciplinare di qualità che questi servizi di prossimità devono tornare a svolgere, consentendo alla popolazione di ogni età l’accesso libero e gratuito e tornando a fare educazione all’affettività e alla sessualità nelle nostre scuole.

La dottoressa Diano dichiara che il Movimento proseguirà la propria opera di sensibilizzazione e di promozione del diritto alla salute nella Locride e in tutta la Regione e chiede agli organi d’informazione, che ringrazia per l’opera divulgativa svolta, di mantenere un riflettore acceso sulla battaglia per il ripristino dei consultori familiari.