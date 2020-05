RIPARTENZA DOPO IL “LOCKDOWN” DA COVID-19 Le proposte del gruppo consiliare “Uniti per Gerace”

R. & P.

I sottoscritti consiglieri comunali del Gruppo “Uniti per Gerace”, Giuseppe Macri e Giuseppe Varacalli, a seguito della grave crisi economica procurata dal lungo periodo di chiusura data dal COVID-19, per dare la possibilità agli operatori commerciali e cittadini del nostro comune, con la presente istanza chiedono l’adozione di atti formali per come di seguito elencato:

Proroga differimento e sospensione termini dei tributi comunali fino al 30 settembre 2020; Abbattimento e scomputo di tutte le tasse e tributi relativi ad esercizi ed attività produttive per l’intero periodo di chiusura e riduzione attività per COVID-19; Accrescimento delle concessioni di utilizzo del suolo pubblico per le attività commerciali con esoneri di pagamento e sconti tariffari.

Fiduciosi di un favorevole riscontro porgono distinti saluti.

Gerace 26 maggio ’20 Firmato

Giuseppe Macrì Giuseppe Varacalli