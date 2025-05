Mons. Giancarlo Maria Bregantini ospite all’Università della CalabriaRinascere dai margini: migrazioni e nuove prospettive per le aree interne.

R. & P.

RENDE – Mercoledì 21 maggio alle ore 17:15, l’aula Sorrentino dell’Università della Calabria ospiterà un evento di straordinario rilievo: il seminario dal titolo “Rinascere dai Margini: Migrazioni e Nuove Prospettive per le Aree Interne”, tenuto da Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Emerito di Campobasso-Bojano. L’iniziativa si colloca nell’ambito dell’insegnamento di Storia Economica del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DiScAG), e si propone come occasione di confronto interdisciplinare su uno dei temi più urgenti dell’Italia contemporanea: il futuro delle aree interne.

L’intervento di Mons. Bregantini — figura autorevole e da sempre sensibile ai temi della giustizia sociale, del lavoro e della solidarietà — offrirà una lettura profonda delle dinamiche che attraversano i territori periferici del Paese, oggi segnati da spopolamento, carenza di servizi, e declino delle attività produttive tradizionali. Tuttavia, lungi dal proporre una visione esclusivamente disincantata o pessimistica, il seminario intende valorizzare le potenzialità trasformative che emergono proprio da queste “marginalità”. Le migrazioni, intese non solo come fenomeno di fuga, ma anche come occasione di incontro, scambio e rigenerazione, rappresentano uno degli assi centrali della riflessione. A partire da esperienze maturate in contesti appenninici e meridionali, Mons. Bregantini offrirà spunti di lettura capaci di coniugare responsabilità civile, progettualità economica e visione pastorale, ponendo l’accento su percorsi di rinascita comunitaria e coesione territoriale. Il seminario sarà inoltre un momento prezioso per stimolare negli studenti e nella comunità accademica una consapevolezza critica rispetto ai modelli di sviluppo che hanno storicamente penalizzato l’entroterra italiano, promuovendo al contempo una rinnovata attenzione verso forme di economia solidale, agricoltura sostenibile, e cittadinanza attiva.