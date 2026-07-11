SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026

LOCRI – Nelle capitali della movida (Rimini-Riccione-Cattolica) la diffusione della musica è sino alle 2:00, nella nostra città la diffusione è sino alle 4:00.

Questo è quanto denunciato in una conferenza stampa dal presidente del tribunale del malato di Locri, Pino Mammoliti. Il rappresentante del Tribunale del Malato ha duramente attaccato la Ordinanza sindacale emessa dal primo cittadino della città di Zaleuco, segnalando la irrazionalita della stessa ed invitando a ridimensionare l’orario della movida notturna locrese.

Naturalmente nella Conferenza stampa si sono trattati altri temi riguardanti le criticità sanitarie dell’Ospedale della Locride che Vi invitiamo a guardare nel VIDEO ESCLUSIVO.

VIDEO ESCLUSIVO