RIFIUTI L’appello dell’amministrazione comunale di Siderno

L’Amministrazione Comunale, in un clima di cordiale collaborazione con i propri concittadini, comunica che a seguito del disimpegno della “Locride Ambiente”, Società appaltatrice del servizio di raccolta differenziata porta a porta, si è trovata suo malgrado a dover fronteggiare una situazione straordinaria, con rifiuti non raccolti in ogni zona della Città da prima ancora che venisse comunicato formalmente l’impossibilità di espletare i servizi come da contratto.

L’Amministrazione comunale si è attivata, inoltre, come previsto da contratto nel caso di inadempienza, affidando l’incarico, in maniera provvisoria, ad altra ditta resasi disponibile, nel rispetto delle norme e delle leggi che regolano i rapporti pubblici.

La situazione, dal conferimento dell’incarico ad oggi, anche se non ottimale, è migliorata sensibilmente, ma per raggiungere livelli di qualità del servizio vi è necessità che ognuno faccia la propria parte.

Pertanto, si invitano i cittadini a collaborare, esponendo fuori dalle proprie abitazioni i _soli mastelli_ come da calendario (ritirandoli una volta svuotati) ed, altresì, a coloro che non siano censiti, a regolarizzare la propria posizione.

Ciò non solo al fine di evitare di subire i conseguenziali interventi sanzionatori (vista l’intensificazione dei controlli), ma anche per non creare inevitabili disservizi nella raccolta dei rifiuti con conseguenti danni all’immagine e al decoro urbano della città.

