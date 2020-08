RIFIUTI I sindaci della Locride hanno incontrato l’assessore regionale all’ambiente

R. & P.

In data odierna presso la Cittadella Regionale a Catanzaro si è svolta una riunione operativa tra l’Assessore regionale all’Ambiente De Caprio, il consigliere regionale Crinò, i Sindaci delle aree omogenee della Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’Ing. Foti per l’ATO di Reggio Calabria. L’incontro si è reso necessario a causa della grave crisi del sistema di trattamento dei rifiuti regionale. Abbiamo deciso insieme di perseguire i seguenti obiettivi: 1) decongestionare i territori dall’accumulo delle frazioni di rifiuto organico e indifferenziato; 2) formalizzare un tavolo di concertazione permanente tra Comuni, ATO e Regione Calabria. A tal fine l’Assessore regionale ha comunicato che la Regione ha costituito una struttura tecnica di missione a supporto dei Sindaci, coordinata dall’Ing. De Matteis, che seguirà costantemente tutta la problematica.Dalla discussione è emersa la visione comune secondo cui contestualmente alla gestione dell’emergenza si lavori speditamente al superamento di insostenibili situazioni di monopolio dei privati nella gestione dell’impiantistica pubblica verso la costruzione di un sistema pubblico basato sul principio di economia circolare che ci conduca ad una Calabria a discarica zero.Su questo specifico aspetto si concentrerà l’attenzione e l’attività di controllo sia ambientale, da parte di Arpa Calabria, sia tecnico-gestionale per verificare la corretta condizione degli impianti da parte di un gruppo tecnico costituendo.L’Assessore regionale si è congratulato con tutti i Sindaci per l’amore e la passione che mettono nella loro attività.