di Comando Provinciale Carabinieri Reggio Calabria

BAGNARA – Due operatori ecologici, dipendenti della ditta appaltatrice incaricata del servizio di igiene ambientale nella città di Bagnara Calabra, sono stati identificati e denunciati alle autorità giudiziarie per aver abbandonato rifiuti solidi indifferenziati all’interno di una proprietà privata. Il comportamento illecito è stato documentato attraverso le riprese di alcune telecamere di sorveglianza installate in zona, che hanno registrato con chiarezza l’azione, fornendo prove decisive per incastrare i colpevoli.

La vicenda ha preso avvio quando un cittadino del luogo, proprietario dell’area privata, ha notato la presenza anomala di rifiuti solidi indifferenziati nel suo terreno e ha sporto denuncia ai Carabinieri di Bagnara Calabra. I militari dell’Arma, attivatesi prontamente, hanno avviato una serie di indagini mirate, procedendo all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza posizionate nei pressi della zona interessata. Grazie a un’accurata attività investigativa, sono riusciti a identificare nel giro di pochi giorni i due operatori responsabili, denunciandoli successivamente all’Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria per il reato di abbandono di rifiuti, un atto che assume una connotazione ancora più grave dato il ruolo degli indagati, incaricati di tutelare l’igiene pubblica.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria rivolgono un appello sentito e accorato a tutta la cittadinanza: proteggere l’ambiente è una responsabilità condivisa che richiede l’impegno attivo di ogni singolo cittadino. I comportamenti come l’abbandono indiscriminato di rifiuti rappresentano una minaccia concreta e tangibile alla salute pubblica e al nostro patrimonio naturale, compromettendo il benessere della comunità e deturpando paesaggi e spazi comuni che appartengono a tutti. Denunciare episodi sospetti o segnalare situazioni di degrado ambientale non è soltanto un diritto, ma un dovere civico: una segnalazione tempestiva può fare la differenza nel prevenire danni irreversibili al nostro territorio.Si ricorda che l’abbandono dei rifiuti comporta gravi conseguenze legali e sanzioni severe, oltre a un danno economico che ricade sulla collettività.

I Carabinieri ribadiscono la loro linea di tolleranza zero e continueranno a intensificare i controlli e le attività di monitoraggio per contrastare chi deturpa il territorioIl procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.