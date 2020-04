RICOSTRUZIONE POST-CORONA VIRUS L’appello di Domenico Vestito e Cristina Briguglio: “Priorità alla scuola”

R. & P.

Gentile Direttore,

in queste settimane di emergenza coronavirus abbiamo assistito, con un certo favore, e, a alcune, partecipato insieme ai nostri figli, alle manifestazioni, più o meno spontanee, via via promosse, specie attraverso i social. Ci sono sembrate una buona opportunità per dirci, l’un l’altro, che eravamo sulla stessa barca in tempesta. Detto questo, però, a distanza di oltre un mese dall’inizio di questa reclusione domiciliare collettiva, occorre prendere atto, con disappunto, che a differenza di quanto ci siamo scritti e detti, non sta andando tutto bene.



L’immobilismo è totale e palpabile. Ci si affida, forse un po troppe fideisticamente, ad esperti di ogni natura e chi ha responsabilità politiche sembra più spettatore che protagonista, con una evidente incapace di compiere il gesto essenziale del governare che è quello di prendere decisioni. L’unica certezza è che siamo tutti a casa. Nulla più. Si moltiplicano i commissari, i comitati tecnici, le task force, i gruppi di lavoro e chi più ne ha più ne metta, ma senza una visione, un progetto, una strada. Sappiamo che quanto stiamo per affermare farà storcere il naso a molti, ma dovremmo imparare dagli amici tedeschi. Li, infatti, una sola cabina di regia, guidata dalla Cancelliera Merkel e composta dai governatori dei Lander, si assume responsabilità, fa’ scelte precise e le mette in atto. La Germania dà una prospettiva certa ai suoi concittadini ed è pronta a ripartire, al pari della Spagna, che ha vissuto una esperienza tragica, altrettanto come la nostra. Tutti lo fanno mettendo al centro un ambito decisivo per il futuro, la scuola. In quasi nessun Paese europeo, infatti, l’istruzione si fermerà per così tanto tempo, come pare avverrà in Italia.



Questa palude nella quale ci troviamo è frutto della evidente sottovalutazione della portata devastante di questa forzata quarantena, non tanto e non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto da quello sociale. In questi lunghi giorni non si è mai sentito qualcuno preoccuparsi del fatto che per sette lunghi mesi i nostri bambini, ragazzi e giovani non vedranno un’aula scolastica. Perché, diciamocelo onestamente, malgrado l’impegno eroico di molti docenti e dirigenti scolastici, la didattica a distanza è solo un improbabile palliativo. Nessuno che abbia pensato alle migliaia di diversamente abili, che, da un momento all’altro, hanno perso il loro quotidiano equilibrio, fatto di tanti punti fermi, che si sono, d’improvviso, sgretolati. Nessuno che abbia fatto caso a cosa rappresenti per milioni di bambini perdere l’essenza della loro vita e della loro crescita: le relazioni oltre quelle familiari. Questi sono solo alcuni esempi delle tante, troppe sottovalutazioni alle quali stiamo assistendo. Altre ce ne sarebbero da raccontare. Solo il Ministro dell’Interno, non a caso una donna, si è resa conto di quello che sta avvenendo, ma le è stato dedicato qualche trafiletto.



Bonus da pochi spiccioli e congedi parenteli non bastano, per non parlare dello smartworking che non tutti possono fare, non per mancanza di volontà, ma per oggettive difficoltà infrastrutturali. Che si riapra entro giugno o a settembre (con le vacanze di tre mesi che la Ministra Azzolina non intende accorciare) manca un progetto organico. E il problema è che bisogna costruirlo adesso, subito, prima della pausa estiva. Nessuno sottovaluta il diritto alla salute, ma va conciliato con molti altri, primo fra tutti quello all’istruzione.

Per questo, quindi, credo che sia utile, dal basso, far sentire la nostra voce, sottoscrivendo una petizione, lanciata da genitori e insegnanti di tutta Italia, per chiedere alla titolare del Ministero dell’Istruzione e a tutto il Governo un impegno di serietà, prospettiva e concretezza. Priorità alla scuola, dunque! https://secure.avaaz.org/it/community_petitions/ministra_della_pubblica_istruzione_lucia_azzolina_priorita_alla_scuola_/details/

Domenico Vestito

Cristina Briguglio