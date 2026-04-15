R. & P. nota del Presidente l’Associazione E Segr. Prov.le SIULP Reggio Cal. Cav. Francesco Minici

ROCCELLA IONICA – Si terrà sabato 18 Aprile 2026 alle ore 9,30 nella suggestiva location del “Convento dei Minimi”, un interessante convegno su un tema di grandissima attualità “Riciclaggio e Cripto-valuta- Sfide, normative e strumenti di contrasto”

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione “Insieme si può….” presieduta da Francesco Minici, la Segreteria Regionale Calabria e Provinciale Reggio Calabria del Siulp, la Camera Civile “T. Giusti” di Locri in collaborazione con: il Comune di Roccella Ionica; l’Ordine degli Avvocati di Locri; l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri; l’Università della Calabria; la Camera Penale “G. Simonetti” di Locri; l’AIGA -Sezione di Locri; il Circolo della Stampa della locride – il Rotary E-Club Amphisya di Roccella Ionica ed il club Lions Club entrambi di Roccella Ionica. Tutti partner che nel corso degli ultimi anni si sono fatti promotori di iniziative formative su temi di grande interesse per il territorio e non solo, facendo sedere allo stesso tavolo, per un confronto ed un approfondimento propositivo, i maggiori esperti sulle tematiche di volta in volta proposte. La tematica scelta, assume oggi una notevole attualità vista la rilevanza che riveste non solo in Italia, ma per gli effetti sull’economia globale. Dopo i brevi e consueti saluti da parte dei rappresentanti dei vari partner coinvolti nell’iniziativa, interverranno – per un dibattito ed un confronto che si preannuncia altamente qualificato:

il dott. Francesco Neri (Magistrato – Consigliere della Corte d’Appello di Roma) affronterà il tema “La capacità dissimulatoria e l’assenza di territorialità della criptoattivita’ globale ( Bitcoin e blokchain) come fattore di rischio riciclaggio: prevenzione e contrasto”; il dott. Beniamino Fazio (Capo Centro DIA – Catanzaro) “La metamorfosi della ’Ndrangheta: da organizzazione territoriale a potenza economico-finanziaria”; il Prof. Andrea Pugliese (Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni – Unical) “Strumenti informatici per l’analisi delle blockchain”; il dott. Fortunato Caristo (Vice Direttore della Banca d’Italia – Filiale di Reggio Calabria “La collaborazione attiva in materia di antiriciclaggio: luci ed ombre”.

Il convegno, sostenuto e veicolato sui propri social e canali dal Sole 24 ore, sarà moderato dall’avv. Tiziana Costarella, partner della storica testata giornalistica. Diffusione mediatica a cura di Telemia. Prevista anche la partecipazione e l’intervento in video conferenza degli studenti del Pensionato Universitario Bertoni di Milano diretto dal sacerdote roccellese Fabrizio Infusini.

Si rappresenta che, proprio per la coerenza con le tematiche formative obbligatorie per gli Avvocati e per i Dottori Commercialisti e gli argomenti trattati, il convegno è stato accreditato dai rispettivi Ordini territoriali e, pertanto, consentirà di poter maturare i crediti formativi validi, appunto, per la formazione professionale di avvocati e commercialisti e riconosciuto anche dalla Questura di Reggio Calabria come giornata di aggiornamento professionale.