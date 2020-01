RIACE DAI DUE VOLTI Salvini alla marina e i sostenitori di Lucano al borgo (REPORTAGE ESCLUSIVO)

di Redazione (foto e video di Enzo Lacopo)

RIACE – I due volti di Riace in un unico servizio. Grazie allo straordinario lavoro realizzato anche oggi dal nostro Enzo Lacopo, possiamo avere contezza, in un unico servizio, della mattinata di oggi in cui Riace ha assunto il volto di un Giano bifronte: alla marina, infatti, ha avuto luogo la manifestazione elettorale del leader della Lega Matteo Salvini, che ha incontrato i propri sostenitori e gli amministratori comunali in vista dell’appuntamento elettorale di domenica 26.

Contestualmente, nel centro di Riace ha avuto luogo una manifestazione spontanea dei sostenitori dell’ex sindaco Mimmo Lucano (compreso il movimento delle Sardine, rappresentato dalla leader calabrese Jasmine Cristallo), che hanno colorato il borgo con i loro canti e i tanti messaggi di accoglienza e solidarietà che hanno reso questo paese famoso in tutto il mondo.

Immagini, suoni e parole di questa giornata nel video del nostro Enzo Lacopo

FotoGallery

REPORTAGE ESCLUSIVO