nota del SIULP, Il Segretario Generale Provinciale Giuseppe De Stefano

La Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia ha comunicato, nel pomeriggio di venerdì 21 marzo 2025, che a seguito di un incontro con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è stato assicurato che non vi sarà alcun arretramento della presenza della Polizia di Stato sul territorio e che verrà accantonata l’idea della chiusura dei Reparti Prevenzione Crimine. Sono state fornite inoltre assicurazioni sugli sforzi del Ministero al fine di aumentare le dotazioni organiche degli uffici periferici che in ragione delle accresciute esigenze di ordine e sicurezza pubblica sono oggi in condizione di estrema difficoltà, nonché a valutare l’apertura di nuovi plessi nei contesti in cui la presenza della criminalità si è rivelata massimamente pervasiva. Il Siulp auspica che la manifestata volontà delle massime autorità nazionali di pubblica sicurezza possa tradursi quanto prima in straordinari stanziamenti di riporse necessarie a colmare i vuoti degli organici della Polizia di Stato ed a recuperare l’operatività di uffici che rappresentano i pilastri per la sicurezza e l’identità sociale che devono essere ad ogni costo salvaguardati. La Segreteria Provinciale del Siulp di Reggio Calabria pertanto esprime piena soddisfazione per l’esito positivo dell’incessante lotta per la salvaguardia del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Meridionale di Siderno.

Presidio che pertanto potrà continuare ad assicurare la sua preziosa attività sul territorio reggino e non solo. L’opera di sensibilizzazione di questa Segreteria Provinciale, da sempre assolutamente contraria alla chiusura di un cosi importante ufficio per il territorio, ha pertanto consentito di raggiungere un risultato nel quale, fino a poco tempo fa, non credeva più nessuno.

Rimaniamo della convinzione che i presidi della Polizia di Stato e quindi quelli di tutte le forze dell’ordine rappresentino degli avamposti di legalità, affinché la sicurezza dei cittadini rimanga una priorità assoluta per tutte le forze politiche come intento comune, in un’ottica che vada oltre la repressione e che, al contrario, possa contribuire a garantire una serena crescita sociale.

Ed è questo lo spirito con cui questa Organizzazione Sindacale si spende sul territorio, cercando di coinvolgere tutti gli attori istituzionali e le forze politiche cui stanno a cuore concretamente le sorti della nostra comunità ed è il motivo che ci spinge a ringraziare pubblicamente per la sensibilità dimostrata tutti gli organi di stampa che hanno inteso lanciare l’appello del Siulp, le istituzioni, le forze politiche di governo e dell’opposizione. La sicurezza dei cittadini è fondamentale per garantire la pacifica convivenza degli stessi nella società, in un momento in cui, purtroppo, anche in questa comunità del territorio reggino si sta diffondendo una forte percezione di “insicurezza”, essendo aumentato il fenomeno della microcriminalità.

La Segreteria Provinciale del Siulp di Reggio Calabria, resterà vigile sullo stato di salute del dispositivo della sicurezza di questa città e continuerà la sua opera di sensibilizzazione sull’efficienza dello stesso. Si ritiene che l’adeguamento degli organici in questa provincia deve tradursi non solo nel potenziamento degli uffici già esistenti ma anche nell’istituzione dei Commissariati di Arghillà e Pellaro, la cui realizzazione è stata già prevista da anni, ma per la quale non si registrano significativi passi in avanti. Il risultato ottenuto è frutto dell’impegno del Siulp reggino, del coraggio e della determinazione che scaturiscono dai valori confederali di questa organizzazione, che consentono all’organizzazione di recepire e portare avanti le istanze dei lavoratori del nostro comparto.