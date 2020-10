REGIONE CALABRIA In arrivo nuova ordinanza:didattica a distanza e coprifuoco dalle 24 alle 5

REGIONE CALABRIA In arrivo nuova ordinanza:didattica a distanza e coprifuoco dalle 24...

di Redazione

Una nuova ordinanza della Regione Calabria sta per essere firmata dal presidente facente funzioni Nino Spirlì, dopo l’incremento dei contagi riscontrati negli ultimi giorni.

Spirlì con un audio ha anticipato a sindaci, consiglieri e capigruppo, le misure previste che avranno validità per due settimane, sull’intero territorio regionale.

Nello specifico, l’imminente ordinanza comprenderà:didattica a distanza per le scuole medie e superiori, mentre lo stop (ancora non confermato), potrebbe riguardare anche la scuola primaria e gli asili; stop alle visite dei parenti ai degenti negli ospedali, rsa, ambulatori, nonchè limitazioni alle visite specialistiche non urgenti; e infine, coprifuoco con il blocco notturno della circolazione e delle attività, dalle ore 24 alle ore 5.

Il provvedimento in questione probabilmente, entrerà in vigore da lunedì.