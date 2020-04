Regione Calabria, FP CIGL scrive alla Santelli: priorità smart working per dipendenti pubblici

R & P

Cara Presidente Santelli,

la sua esternazione sull’eccessivo utilizzo del lavoro agile in Regione Calabria, appare

veramente infelice. Ci perdoni, ma questa presa di posizione non si riesce a comprenderla, specialmente alla luce dei dati odierni sull’emergenza COVID – 19 che, è

bene ricordarlo, non mostrano una involuzione, bensì, solo una leggera attenuazione sulla

curva (sempre in salita) dei contagi e dei decessi.

Così come è difficile comprendere come, in presenza di un decreto del Presidente del

Consiglio e di una ordinanza da lei firmata, atti che stabiliscono che le amministrazioni

devono assicurare il ricorso al lavoro agile per la quasi totalità del personale, ad

esclusione di quei lavoratori che svolgono attività indifferibili, ora, a metà del guado si

vorrebbe fare dietrofront.

Al riguardo, è bene rammentare che, proprio qualche giorno fa, anche il Governo e le

OO.SS. hanno sottoscritto un protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti

pubblici in ordine all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, riaffermando la priorità dello smart working.

Se volgiamo lo sguardo all’indietro, solo ad un paio di settimane, ci rendiamo conto che

proprio grazie a queste norme che consentono il distanziamento sociale siamo riusciti,

almeno alle nostre latitudini, a contenere l’epidemia.

La Cittadella Regionale, come gli uffici periferici, sono divenuti un contenitore affollato da

dipendenti, anche in ragione delle nuove funzioni che la legge Del Rio ha riattribuito alle

Regioni e, si sa, l’assembramento all’interno di uffici, anche a causa del sovraffollamento,

può essere un enorme incubatore e diffusore del virus. Per non parlare dello stato in cui

versa la stragrande maggioranza degli uffici periferici, la cui condizione è aggravata da

carenti condizioni igienico-sanitarie.

Tra l’altro, Presidente, è proprio di oggi la decisione del Governo di prorogare fino al 3

maggio la chiusura della stragrande maggioranza delle attività.

In virtù di quanto detto, la sua imprudente esternazione, oltre al rischio contagio, può

avere una ulteriore ricaduta negativa, inducendo a pensare che in un momento così difficile i lavoratori stiano tranquilli a casa senza far nulla, mentre i dipendenti pubblici, è

bene ricordarlo, non hanno mai smesso di lavorare.

Né è prova la pubblicazione di decine e decine di atti prodotti in questi giorni che

consentono alla macchina amministrativa della Regione di funzionare normalmente, dando riscontro della continuità produttiva dei dipendenti.

Piuttosto che creare punti di rottura, la invitiamo, Presidente, da subito, a convocarci,

anche in forme nuove, quali le videoconferenze, per programmare fin da adesso la

cosiddetta fase 2.

E’ noto che, fin tanto che non si troverà un’adeguata cura, bisognerà attrezzarsi a

convivere con questo virus e questo tempo potrebbe essere utile per elaborare e

predisporre un nuovo modello organizzativo, tenendo conto dell’esperienza vissuta in

questi giorni.

Una maggiore utilizzazione dello smart working, oltre che essere una esigenza attuale, potrebbe essere uno strumento di grande innovazione e flessibilità per il futuro, mettendoci al passo con i tempi in cui viviamo, dove sempre più velocemente gli uffici e i luoghi di lavoro si tengono insieme anche a migliaia di chilometri di distanza, attraverso reti telematiche, oltre che rappresentare, come in questo tempo, una necessità di sicurezza e salvaguardia della salute di tutti i dipendenti regionali.



Il Segretario Generale

FP CGIL Calabria

Alessandra Baldari*

Il Segretario Aziendale FP CGIL

Regione Calabria Giunta Regionale

Ferdinando Schipano*