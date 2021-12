REGIONE CALABRIA Da oggi parte il primo “Open Vax Weekend”

di Francesca Cusumano

Da oggi parte in Calabria il primo “Open Vax Weekend”, che consentirà di accedere ai punti vaccinali predisposti, senza alcuna necessità per gli utenti di prenotarsi sulla piattaforma.

Gli altri appuntamenti, sono in programma nelle giornate 11-12-18-19 dicembre.

“Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha deciso di promuovere gli Open Vax – si legge in una nota della Protezione Civile – per incrementare il numero di vaccini nei weekend perché la campagna vaccinale è in una fase cruciale. Pertanto, se da un lato è importante aumentare i ritmi delle vaccinazioni per proteggere la popolazione, dall’altro occorre, così come è stato fatto finora, mantenere alta la qualità del servizio”.

Da lunedì prossimo 6 dicembre, invece, sarà necessario prenotarsi sulla piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

DI SEGUITO L’ELENCO DEGLI HUB VACCINALI

CATANZARO:Ente Fiera Area Magna Graecia sabato 4 dicembre dalle ore 9 alle ore 13; domenica 5 dicembre dalle ore 9 alle ore 13;

DAVOLI:Centro Polifunzionale Sabato 11 dicembre dalle ore 9 alle ore 13;

LAMEZIA TERME: Centro Polifunzionale sabato 11 dicembre dalle ore 9 alle ore 13;

Ex Ospedale Vecchio sabato e domenica 4 e 5 dicembre dalle ore 9 alle ore 19;

COSENZA Palazzetto delle Associazioni viale degli stadi sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18;

Domenica – Unità mobile Dalle ore dalle ore 10 alle ore 17;

PATERNO CALABRO: sabato dalle ore 9 alle ore 13;

CAROLEI: sabato dalle ore 9 alle ore 14;

MENDICINO: sabato dalle ore 9 alle ore 16;

RENDE:Centro Vaccinale c/da Dattoli sabato dalle ore 9 alle ore 14;

Poliambulatorio sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18;

Domenica dalle ore 9 alle ore 13 ACRI Sabato sabato dalle ore 9 alle ore 13;

ROSSANO:Centro vaccinale territoriale sabato dalle ore 9 alle ore 13;

CORIGLIANO: sabato dalle ore 9 alle ore 13;

CASSANO: sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 e dalle ore 18;

ORIOLO:sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18;

ROCCA IMPERIALE: sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18;

MIRTO CROSIA:sabato dalle ore 9 alle ore 13;

VIBO Palavalentia:sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19;

SERRA SAN BRUNO:Palazzetto dello sport sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19;

RICADI:Palazzetto dello sport sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19;

TROPEA:domenica dalle ore 9 alle ore 13;

FILADELFIA Palarabone:domenica dalle ore 15 alle ore 19;

CROTONE Crocerossa:sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17;

Via Nazioni Unite sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18;

MESORACA Palestra scuola primaria:sabato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17;

domenica dalle ore 9 alle ore 13;

CIRO’ MARINA:sabato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17;

domenica dalle ore 9 alle ore 13;

REGGIO CALABRIA GOM:sabato dalle ore 8 alle ore 14;

SCILLA Team mobile a Villa San Giovanni e nel quartiere Gallico di Reggio Calabria dalle ore 9 alle ore 13;

REGGIO CALABRIA Pellaro-Centro Civico Cardea:sabato dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19;

TAURIANOVA Poliambulatorio specialistico:domenica dalle ore 8 alle ore 19;

REGGIO CALABRIA CENTRO Polo sanitario nord:sabato dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18;

REGGIO CALABRIA SUD Polo Sanitario Sud:sabato dalle ore 8 alle ore 17;

domenica dalle ore 8 alle ore 12;

MONASTERACE Struttura comunale:sabato dalle ore 8 alle ore 20;

SIDERNO Struttura territoriale:domenica dalle ore 8 alle ore 18;

CINQUEFRONDI:sabato dalle ore 9 alle ore 13.