REGIONE CALABRIA Al via le grandi manovre in vista del rinnovo del Consiglio

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Dopo la prematura e improvvisa scomparsa della Presidente della Regione Jole Santelli e, una volta svolte le esequie, torniamo a parlare di politica e delle prospettive di rinnovo di un consiglio regionale che ha, letteralmente, i giorni contati.

La normativa in vigore, infatti, prevede che l’assemblea con sede a palazzo Campanella venga convocata dal suo Presidente entro dieci giorni dall’acquisizione della notizia della morte del Presidente della Giunta.

Il Consiglio sarà chiamato a prendere atto con apposita delibera della morte della Presidente Santelli. Al termine della votazione, con la quale verrà assunta la deliberazione di presa d’atto, il Presidente dell’Assemblea congederà definitivamente i Consiglieri, ponendo formalmente fine all’attività ordinaria di questa sfortunata XI legislatura regionale.

Successivamente, il vicepresidente dell’esecutivo regionale Nino Spirlì dovrà fissare la data delle nuove elezioni che, secondo la legge, vanno tenute entro tre mesi dalla data del 15 ottobre, in ossequio al principio dello “Simul stabunt simul cadent” che impone che il Presidente della Giunta e il Consiglio regionale, entrambi eletti direttamente dai cittadini, “esistono” insieme o cadono insieme.

Dunque, si voterà entro il prossimo 15 gennaio, a meno che le norme conseguenti all’evoluzione della pandemia in atto non impongano un rinvio per esigenze di tutela della salute dei cittadini.

Fin qui il quadro normativo.

Ma come si organizzeranno le forze politiche in vista dell’importante appuntamento elettorale?

La (troppo) breve durata della consiliatura (e quindi dell’esecutivo regionale) sarà condizione sufficiente per confermare come favorita la coalizione di centrodestra?

Dipende dalle scelte che faranno i partiti, verrebbe da dire. E non solo quelli di centrodestra. Proviamo, dunque, a fare lo stato dell’arte dei vari schieramenti.

IL CENTRODESTRA

Il primo nodo da sciogliere è quello del candidato alla presidenza. L’impressione è che quando l’anno scorso si prese la decisione di candidare la povera Jole Santelli, il suo nome fu nient’altro che il frutto di un compromesso sofferto tra partiti desiderosi di mettere le bandierine secondo criteri un po’ geopolitici e un po’ cencelliani. La spuntò Forza Italia, partito al quale l’ex Presidente fu sempre fedele, ma sarà ancora così? Se il partito di Berlusconi dovesse mantenere la barra dritta, al momento, quello tra i papabili candidati presidenti con un piccolo vantaggio competitivo sugli altri sembra essere l’assessore uscente all’Agricoltura e al Welfare Gianluca Gallo, forzista di estrazione cattolica. Ma la Lega ha voglia di riscatto dopo le batoste prese a Reggio Calabria (e non solo) nel corso dell’ultimo turno elettorale. Qualora il partito di Salvini dovesse ambire a un proprio candidato presidente, potrebbe puntare sul catanzarese Sergio Abramo, mentre Fratelli d’Italia, la cui lista era stata premiata dalle urne ma che ha vissuto momenti travagliati (dall’arresto del suo consigliere Creazzo al passaggio immediato a Forza Italia del subentrato Sainato) non sembrerebbe in pole position nella presentazione di un candidato alla presidenza, visto che il suo uomo di punta Fausto Orsomarso sembrava abbastanza pago del ruolo di assessore al Turismo della Regione Calabria, tanto da non preoccuparsi più di tanto dei quaderni di doglianza di molti militanti del suo partito che, rivendicando i valori della militanza, già prima della composizione delle liste avevano manifestato grosse perplessità sulle troppe candidature date a esterni al partito di Giorgia Meloni, accusati da subito di concepire FdI come un autobus da prendere al volo prima dell’appuntamento elettorale, per poi abbandonarlo alla prima fermata utile.

IL CENTROSINISTRA

Se esiste ancora un Partito Democratico in Calabria non può non imparare dal disastro delle ultime elezioni regionali, in cui aveva fatto di tutto per sconfessare l’esperienza appena conclusa di cinque anni di governo regionale per affidarsi a un candidato presidente come Callipo, estraneo al partito ed espressione della società civile, dimessosi poche settimane dopo la pesante sconfitta elettorale che comunque gli aveva permesso di conquistare uno scranno da consigliere regionale.

Ora, il Pd dovrà ricompattarsi al proprio interno, ripartendo da quello che di buono si è comunque fatto nella passata consiliatura e puntando su un proprio candidato, senza pensare alla geopolitica e senza eccessiva sudditanza psicologica nei confronti dei sondaggi che vengono letti e interpretati nella direzione nazionale del Largo del Nazareno. E, di conseguenza, candidare un aspirante presidente che sia competitivo, calabrese, tesserato e magari anche capace e competente. Inevitabile pensare, per questo ruolo (anche alla luce delle 12.568 preferenze conquistate alle elezioni dello scorso mese di gennaio) al reggino Nicola Irto. Molti militanti e simpatizzanti ripongono in lui le speranze di una riconquista della cittadella regionale. Lui, dal canto suo, sembra non sgomitare, mantenendo una condotta prudente e un basso profilo che lo rendono molto apprezzato anche da quell’elettorato moderato che alcuni ritengono decisivo alle urne. Una linea, quella del giovane ex presidente del consiglio regionale, che piace di meno a chi vorrebbe che rompesse gli indugi e spiccasse il volo verso quel ruolo di leader naturale del Pd calabrese (e di tutto il centrosinistra) che alcuni gli vedono cucito addosso.

TESORO CALABRIA

L’impressione è che con un anno di esperienza alle spalle e con qualche accortezza nella composizione delle liste, il movimento di Carlo Tansi possa riproporsi alle prossime elezioni con significative possibilità di conquistare quantomeno dei seggi al consiglio regionale. Galvanizzato dall’elezione del proprio candidato sindaco di Crotone Vincenzo Voce, Tansi (che sta attraversando una fase di convalescenza dopo un intervento chirurgico per il quale gli auguriamo una pronta guarigione) guarda con ottimismo al prossimo appuntamento elettorale e, al di là di qualche eccesso verbale nella comunicazione, che strizza l’occhio al populismo, potrebbe conquistare nuovi consensi, magari pescando tra i delusi dalle titubanze del Pd o dal declino elettorale dei 5Stelle che, per la verità, a livello regionale da queste parti non hanno mai sfondato.

I 5STELLE

Proprio così, non sono bastati anni da partito di maggioranza relativa in Parlamento (e di conseguenza di partner obbligato di governo) per fare aumentare i consensi alle elezioni regionali per Di Maio e soci che stavolta dovranno valutare attentamente la possibilità di presentare un proprio candidato alla presidenza, per evitare quello che sarebbe il terzo flop consecutivo.

Fin qui lo stato dell’arte sulle principali coalizioni.

Non rimane che pensare alle eventuali aspirazioni di riconferma dei consiglieri uscenti, molti dei quali hanno già rimesso in moto la macchina elettorale. Ce la faranno? Troppo presto per dirlo. Certo è che l’improvvisa e prematura scomparsa di Jole Santelli pone fine alla consiliatura in cui tra gli scranni di palazzo Campanella si sono seduti tanti volponi di esperienza e anche alcuni esordienti, tra cui parecchi “azzeccaliste” e anche un consigliere “Quasi per caso” come Marcello Anastasi, il professore della Piana di Gioia Tauro eletto con una lista minore della coalizione pro Callipo (“Io resto in Calabria”) con appena un migliaio di voti, grazie alle pieghe delle legge elettorale in vigore.

Sarà stato un sogno troppo breve o l’avventura continuerà? Lo scopriremo solo vivendo.