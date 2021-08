REGIONALI I più probabili candidati della Locride. A oggi

di Gianluca Albanese

SIDERNO – A una settimana dalla scadenza della presentazione delle liste elettorali per le Regionali, sono numerose le indiscrezioni che riguardano i candidati locridei in lizza.

Cerchiamo, dunque, di fare un breve riepilogo dei papabili per un posto in lista.

CENTRODESTRA

La coalizione di governo uscente viene data per favorita, ma sia per gli uscenti che per gli aspiranti consiglieri regionali sarà importante piazzarsi in una lista che garantisca chance di elezione.

Lo sanno bene gli uscenti Giacomo Crinò (che dovrebbe candidarsi nella lista del presidente insieme al sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri) e Raffaele Sainato, dato per probabile candidato nella lista di Forza Italia.

A proposito di Sainato…non sarà l’unico locrese in lizza. Come è noto, infatti, correrà alle Regionali anche il sindaco Giovanni Calabrese (nella lista di Fratelli d’Italia) che nei giorni scorsi ha lanciato su facebook l’hashtag #rivoluzionecalabrese, mentre potrebbe fargli compagnia nella lista di Fdi Antonino Monteleone, senatore della XXII legislatura, originario di Antonimina.

Sotto il simbolo di “Coraggio Italia” dovrebbe accasarsi Salvatore Cirillo, golden boy di Caulonia, mentre viene dato come probabile candidato nella lista della Lega l’ex sindaco di Siderno Riccardo Ritorto.

CENTROSINISTRA “UFFICIALE”

Sono poche le indiscrezioni che filtrano sui candidati locridei nella lista del Pd e in quelle alleate. Non essendoci uscenti nel nostro comprensorio, è verosimile una ricandidatura della leader sindacale Mimma Pacifici, oltre a quelle dei leader reggini Nicola Irto e Mimmetto Battaglia. Rimane da valutare, inoltre, la volontà di ricandidatura di alcune personalità del mondo delle professioni, come Ettore Lacopo, vicine a “Tesoro Calabria” di Carlo Tansi.

CENTROSINISTRA “OLIVERIANO”

La decisione dell’ex presidente della Regione di scendere in campo è stata resa nota pochi giorni fa e quindi è in atto una corsa contro il tempo per trovare candidati autorevoli e in grado di garantire il giusto appeal elettorale. Uno di questi potrebbe essere il responsabile delle pubbliche relazioni del settimanale free press “Riviera” Rosario Wladimir Condarcuri, residente a Siderno, che avrebbe dato la propria disponibilità. Ma potrebbero esserci altri fedelissimi di Oliverio in lista.

DE MAGISTRIS

Il sindaco di Napoli va avanti come un treno, portando avanti da mesi, per la verità, un lavoro di selezione dei candidati consiglieri svolto con grande pazienza e studio del territorio. Se Mimmo Lucano sarà capolista e punto di partenza del progetto politico per il governo della regione, sono molti i locridei selezionati nelle liste. È di questi giorni la notizia della candidatura del maestro elementare, scrittore ed ex sindaco di Benestare Rosario Rocca, che domani terrà una manifestazione pubblica insieme a Mimmo Lucano, mentre da tempo hanno annunciato la loro candidatura l’ex consigliere comunale di Roccella Ionica Vanessa Riitano e altre personalità politiche del comprensorio, tra cui il professionista locrese Francesco Emanuele Capogreco la dirigente bancaria Simona Mulè, di Gerace. È di ieri, infine, la notizia della candidatura del medico locrese Nicola Rulli in una lista a sostegno di De Magistris.

Questo è il quadro a oggi, ma sicuramente non mancheranno, da qui alla mattinata del 4 settembre, ulteriori novità e sorprese.