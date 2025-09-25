di Patrizia Massara Di Nallo (Foto Francesco Di Nallo)

REGGIO CALABRIA – Piazza Garibaldi di Reggio Calabria, nota finora solo per il monumento a Garibaldi e per la vicinanza con la Stazione RFI di Reggio Calabria Centrale, si è rivelata inaspettatamente uno scrigno prezioso e dalle innumerevoli sorprese avendo custodito, gelosamente e per secoli, una miriade di informazioni sulla storia antica e le abitudini della popolazione di Reggio. Per ora gli scavi archeologici sono finiti efinalmente Reggio ha visto restituita alla fruibilità dei suoi cittadini, con un’inaspettata vetrina archeologica al centro, una delle sue più grandi piazze a struttura rettangolare, al cui centro dal 1956 è posizionata la statua marmorea, dedicata appunto all’Eroe dei due mondi, opera dall’artista Alessandro Monteleone. I resti murari scoperti, di età greca, necessitano, comunque,di ulteriori approfondimenti e saranno indagati in una terza parte degli scavi. La dirigente della soprintendenza Maria Mallemace, direttrice del segretariato regionale per la Calabria del Mic, ha chiesto ed ottenuto nuove risorse economiche dal Ministero che ha stanziato 400mila euro. Questi saranno utilizzabili per non fermare, quindi, la campagna archeologica che fin qui si è avvalsa di fondi complessivi di circa un milione e mezzo dal Decreto Reggio e Patto di Sviluppo per la Città Metropolitana. Gli scavi riprenderanno prossimamente con l’intenzione di mantenere il sito sempre aperto, in modo che coloro che visiteranno la piazza avranno, al contempo, la possibilità di assistere ai lavori degli archeologi. Inoltre, il progetto prevede l’installazione di pannelli informativi, percorsi guidati e spazi multimediali con ricostruzioni virtuali che permetteranno di visitare la Reggio di oltre duemila anni fa e conoscere una parte di storia effettivamente, finora, in parte sepolta. E’ difficile pensare , però, che soprattutto dopo la distruzione del 1908 e la ricostruzione successiva, nessuno abbia avuto il benché minimo sentore o avvisaglia del patrimonio nascosto sotto la Piazza, tesoro che oltretutto si trovava a tre- quattro metri di profondità privando così Reggio di approfondimenti su buona parte della sua storia e le generazioni successive di strumenti di decifrazione e conoscenza scientifica. Ai posteri l’ardua sentenza.

Tutto ha avuto inizio nel 2016 quando, nel corso dei lavori per la creazione di un parcheggio sotterraneo, sono stati trovati numerosi reperti archeologici tra i quali una tomba romana databile al I sec. a.C.,diverse anfore, piatti e monete riconducibili all’epoca della tomba e, inoltre, il basamento di un tempio romano che si suppose potesse essere parte di un mausoleo all’interno di un’area sacra. Da aprile a giugno, sempre del 2016 quindi, la suddetta area è stata interessata da un intervento di archeologia preventiva per verificare le sue potenzialità archeologiche e, in seguito al quale, i tre saggi di scavo sono risultati tutti positivi. Nel primo saggio, infatti, è stato rinvenuto, secondo una conferenza del febbraio 2019, a cui ha preso parte il funzionario di allora della Soprintendenza Archeologica dott. Fabrizio Sudano, un podio di un edificio sacro di età imperiale romana; nel secondo saggio è stata identificata una canaletta di epoca romana e nel terzo saggio una serie di lacerti murari di età greca e romana. Nel maggio 2016, in seguito ad un nuovo saggio nella zona antistante la stazione centrale di Reggio è stato ritrovato un sistema di canalizzazione delle acque e i resti di un edificio, precisamente un basamento presumibilmente ricollegabile all’età del primo reperto. In seguito, il cantiere, che circoscriveva l’area degli scavi archeologici, in un primo momento è stato chiuso per essere riaperto in breve per la fase di completamento. Il ritrovamento dei reperti suscitò miriadi di polemiche, ma col passare del tempo gli scavi sono rimasti del tutto abbandonati a sé stessi per un contenzioso tra la ditta aggiudicatrice dei lavori per il parcheggio sotterraneo, il Comune di Reggio Calabria e la Soprintendenza per i Beni Archelogici.

In seguito il cantiere è stato riaperto e la campagna di scavi è stata seguita dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia. L’archeologa Marilena Sica ha coordinato la campagna di scavi e con lei ha operato anche l’archeologa Silvia Ferrari. L’attenzione è stata rivolta al lato sud della piazza, nell’area sacra della città antica dove era collocato un tempio e che ha conservato anche una parte della scalinata giungendo, alfine, a poter affermare che il tempio era di età romana imperiale, cioè di età Augustea, e precisamente forse di prima età Giulio Claudia e dei primissimi decenni del I secolo d. C. Successivamente si sono approfondite le stratigrafie sotto di esso per capire se fossero di età ellenistica o precedente e se fossero strutture sacre o di altri contesti e sono state ritrovate strutture murarie romane distrutte ed anche creste murarie di una fase tardo-ellenistica, concludendo quindi che il tempio romano è stato costruito su altre strutture di cui rimangono le creste murarie. Ulteriori tracce, sul lato ovest e a nord della Piazza, rivelavano una zona medievale con una struttura medievale che si era appoggiata al tempio senza intaccarlo concludendo che la dismissione di quest’area di età medievale potrebbe attestarsi intorno al XII secolo d. C. Inoltre è stata trovata una grande fossa di scarico, a una profondità di tre -quattro metri, che occupava tutta la parte a sud dell’edificio sacro e risalente a una fase intermedia tra la distruzione dell’edificio romano e la fase del costruito di età alto-medievale trovato a nord, circa quindi tra il VII e VIII secolo d. C. In questa fossa sono stati rinvenuti vasi di varia forma sia interi che frammentati e anche componibili che, però, non fanno parte del tempio né possono riferirsi alle fasi medievali della zona nord ed, ultimamente, si sono aggiunti anche oggetti ludici: un antico dado perfettamente conservato e pedine di un gioco, antenato della dama, che potrebbero avvalorare l’ipotesi della presenza di un altro edificio per le attività ricreative e culturali. Infine è stata rilevata una successione di strati che testimoniano la vita successiva con canali di acqua e un muro sette-ottocentesco demolito prima del terremoto del 1908. Quanto rivela il sottosuolo di una Piazza fino a circa dieci anni fa grigia e quasi anonima! Il sunto di duemila anni di storia di Reggio. E’ affascinante poter ricostruire, non solo sui libri, ma de visu, la storia della città quale ulteriore ed ineccepibile testimonianza di tutti i periodi attraversati da Reggio: periodo ellenistico e romano, fase medievale e post medievale dopo il 1200 – 1300, in cui la zona indagata pare sia stata un pò abbandonata e poi destinata a uso agricolo. Dopo il XIII e il XIV secolo rimangono, tra esondazioni ed alluvioni, tracce di momentanee occupazioni umane legate ad un uso agricolo con impianti di canalizzazione per bonifiche e percorsi per le acque che arrivano almeno fino al 1700. Non ci resta che aspettare, curiosi ed affascinati, gli ulteriori sviluppi di questa intricata matassa archeologica.