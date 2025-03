di Teresa Peronace

REGGIO CALABRIA – Il Corpo Militare Volontario del CdM Calabria ha recentemente tenuto un seminario informativo presso la Scuola Allievi Carabinieri “Fava-Garofalo” di Reggio Calabria. L’evento, che ha riscosso un grande successo, si è svolto in un’aula magna gremita di Carabinieri, i quali hanno partecipato con vivo interesse agli approfondimenti proposti.

Il seminario ha affrontato temi fondamentali, quali la storia del CMV CRI, il Diritto Internazionale Umanitario (DIU) e la gestione delle emergenze in ambienti non permissivi. Il Comandante del CdM Calabria, Capitano Com. Silvestro Passarelli, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’incontro, evidenziando l’importanza di questi momenti di formazione e aggiornamento per il personale coinvolto. Un sentito riconoscimento è giunto anche dal Comandante della Scuola Allievi Carabinieri, Colonnello Vittorio Carrara, il quale ha rivolto i suoi complimenti per l’ottima riuscita dell’evento e per l’efficacia delle attività svolte. Questo seminario si inserisce in un ciclo di iniziative formative che il Corpo Militare Volontario del CdM Calabria sta portando avanti con l’obiettivo di migliorare la preparazione del personale nei contesti di emergenza, sempre più rilevanti.