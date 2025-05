di Patrizia Massara Di Nallo

Reggio Calabria si prepara ad accogliere una nuova edizione di Bicincittà, la storica manifestazione promossa a livello nazionale dalla UISP – Unione Italiana Sport per Tutti, che coniuga sport, ambiente e socialità. Tradizionale appuntamento, quindi, con la “biciclettata” Uisp in oltre 150 comuni italiani, una passeggiata non competitiva dedicata alle famiglie e agli amatori. Quest’anno è la 37ª edizione, patrocinata dal Comune di Reggio Calabria ed inserita negli eventi de “La Primavera Reggina”, avrà luogo domenica 18 maggio 2025. L’appuntamento è fissato per le ore 9:30 in Piazza Indipendenza, da dove prenderà il via una pedalata aperta a cittadini di ogni età, famiglie e appassionati della mobilità sostenibile. Poi si attraverserà la città con un suggestivo percorso che giungerà a Pentimele e nuovamente da Pentimele le bici torneranno al punto di partenza , cioè Piazza Indipendenza.

L’evento, organizzato localmente dal Circolo Crucitti, si inserisce nel contesto delle iniziative volte a promuovere uno stile di vita sano e attivo, valorizzando al tempo stesso gli spazi urbani e il senso di comunità. Non si tratta solo di una passeggiata in bicicletta, ma di un’occasione per ribadire l’importanza di città più vivibili e a misura di persona, dove la bicicletta diventa simbolo di rispetto per l’ambiente e strumento di aggregazione.

Colori, musica e allegria accompagneranno i partecipanti lungo il percorso urbano previsto, in un clima di festa all’insegna della condivisione. Anche per questa edizione, Bicincittà si propone come una giornata capace di unire generazioni diverse intorno a valori semplici ma fondamentali, come il benessere, il rispetto reciproco e la partecipazione attiva alla vita cittadina. L’invito è rivolto a tutti: basta una bicicletta e la voglia di mettersi in gioco per pedalare insieme verso un futuro più sostenibile.