REGGIO CALABRIA Lunedì 22 riapre il Castello Aragonese

Reggio Calabria – Il Castello Aragonese riaprirà al pubblico lunedì 22 febbraio e nei giorni successivi anche la Pinacoteca Civica. L’ingresso sarà gratuito fino al 31 marzo.

Lo annuncia l’assessore alla Cultura e Turismo Rosanna Scopelliti che nell’occasione ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Finalmente, dopo svariati mesi di stop forzato a causa dell’emergenza Covid-2019, alcuni tra i luoghi della cultura più significativi di Reggio Calabria, riapriranno al pubblico. In un momento difficile come quello che sta attraversando il nostro Paese che penalizza tra gli altri proprio il settore della cultura, è necessario ritrovare la bellezza dei nostri luoghi simbolo per conoscere e promuovere la ripartenza del territorio in cui viviamo.

“Abbiamo anche scelto di rendere gratuito l’ingresso fino a tutto il mese di marzo proprio per incentivare i nostri concittadini e chi si trova a Reggio Calabria, a visitare due luoghi di bellezza e storia significativi non solo per la nostra città, ma per il Paese intero. Il Castello in queste settimane ospita due importanti mostre e nei prossimi mesi tornerà ad essere cuore pulsante della vita culturale della città. L’auspicio è che anche grazie a questa nostra scelta, molti reggini possano visitare e sentire proprio il Castello, convinta come sono che il riscatto di Reggio passi attraverso una sempre più diffusa consapevolezza della sua identità.”

Di seguito gli orari e le informazioni relative alla riapertura del Castello Aragonese.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM del 14 gennaio 2021 giorno 22 febbraio il “Castello Aragonese” riaprirà al pubblico dal Lunedì al Venerdì, secondo il seguente orario:

– dalle ore 08:30 alle ore 13:00 (ultimo ingresso ore 12:30);

– dalle ore 14:30 alle ore 18:30 (ultimo ingresso ore 18:00);

L’ingresso sarà gratuito fino al 31 marzo

Nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza pandemica, i servizi saranno offerti, previa prenotazione ai seguenti indirizzi:

Mail: castelloaragonese@reggiocal.it

Tel: 0965 21392 (dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 12.30)

Presso la Sala Museale “Garcilaso De La Vega” è possibile visitare, nei giorni e negli orari su indicati, la mostra di Fotografia Astronomica sul tema “Connubio tra Cielo e Terra: l’Astronomia quale veicolo di legalità ed inclusione sociale” proposta dalla Società Astronomica Italiana – Il Planetario di Reggio Calabria.

Inoltre, tutti i mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 (ultimo ingresso ore 12:00) è possibile visitare presso la Sala Circolare, Torre Sud “Pietro Da Toledo” la mostra “Reggio e il Commentario di Rashi: una speciale tipografia reggina”, previa prenotazione, al numero 0965/362.2045 o tramite e-mail:biblioteca@reggiocal.it