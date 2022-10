Reggio Calabria, la dottoressa Stilo è il nuovo presidente della Sezione Civile del Tribunale

Il Plenum Del Consiglio Superiore della Magistratura, nelle sedute del 5 e 6 ottobre 2022, ha adottato – tra l’altro – la seguente delibera:

Uffici semi-direttivi: ● Presidente Sezione Tribunale Reggio Calabria: nominata la Dott.ssa Antonella STILO, attualmente Presidente Sezione Tribunale Locri

La Dott.ssa Antonella STILO, nata a Reggio Calabria il 15/11/1969, si è laureata ” cum Laude ” in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 1992 ed ha conseguito nel 1998 il Dottorato di ricerca in Diritto civile. E’ stata nominata al posto della Dott.ssa Maria Rosa MORABITO -Vacante 28/07/ 2021-

Magistrato, nominato con decreto ministeriale del 30 maggio 1996, dal 15 dicembre 1997 giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria e dal 10 giugno 2011 Consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, con D.M. del 5 luglio 2016 la Dott.ssa Antonella STILO è stata destinata a ricoprire le funzioni di Presidente di Sezione – settore civile – presso il Tribunale di Locri (carica ricoperta dal 19.08.2016 e confermata con delibera del 09.06.2021).

Tra le sue pubblicazioni: La tutela del risparmiatore nei mercati finanziari: il ruolo della Consob (quaderni della rassegna di diritto civile diretta da Pietro Perlingieri, Napoli, 1999, 125 ss.); Prescrizione e anatocismo nei rapporti bancari tra principi giurisprudenziali e riforme legislative (contratti, n. 6/2011); I primi orientamenti giurisprudenziali sul filtro in appello, lavoro citato nel documento ufficiale parlamentare The impact of the crisis on fundamental rights across Member States of the EU (Country Report on Italy, 2015, a cura del Policy Department C: Citizen’s right and Costitutional Affairs) e Il c.d. principio di simmetria oltre le Sezioni Unite: nuovi scenari interpretativi e possibili “effetti collaterali” (Nota a Cass. Civ., SS.UU., 20 giugno 2018, n. 16303, in Contratti, 5/2018).