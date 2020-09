Reggio Calabria, incendio distrugge colonia felina. La solidarietà dell’Oipa al “Gattonero onlus”

R & P

Accade a Reggio di Calabria. Esattamente nella zona Nord di Reggio Calabria, non lontano dallo svincolo autostradale per l’A2, in Via Lia, dove un incendio ha distrutto la colonia felina gestita dai volontari dell’associazione “ Il Gattonero onlus” con Daniela Gironda, presidente che da anni si batte sul territorio per salvare mici abbandonati, curarli e cercare di trovare per loro belle famiglie

Relativamente alla dinamica ancora non si conosce bene la causa. Daniela intanto ha presentato denuncia. Certo è che l’atto, che sia stato attuato per distruggere il cumulo di rifiuti che ormai hanno invaso quasi tutta La città ed anche molti paesi del reggino, o che sia stato voluto per distruggere la colonia, sempre ATTO DI INCIVILTÀ ED IGNORANZA rimane .

I volontari della sezione OIPA di Reggio si uniscono alla rabbia, all’impotenza ed al dolore di Daniela e di tutti gli associato del Gattonero onlus , invitando i cittadini , chiunque avesse visto o sapesse qualcosa in merito a fare debita denuncia.



Il responsabile OIPA RC Andrea Marino

Addetta stampa Marilene Bonavita