Reggio Calabria, in arrivo 45 milioni di euro con il Sostegni-bis. La soddisfazione di Graziano (PD)

R & P

“La fruttuosa attenzione del Partito Democratico verso gli Enti locali permette a Reggio Calabria, grazie all’impegno del responsabile Francesco Boccia e ad un emendamento del vicecapogruppo alla Camera, Piero De Luca, di evitare il default finanziario e tornare a programmare il futuro della città con maggiore serenità, soprattutto dopo la complessa fase dentro cui la pandemia ha proiettato i Comuni”.

Lo dichiara Stefano Graziano, commissario del Partito Democratico della Calabria.

“Il riparto del fondo da 660 milioni di euro previsto dal decreto Sostegni-bis vede Reggio Calabria, infatti, tra le prime tre città d’Italia per quantità di risorse assegnate, frutto di una importante sinergia istituzionale e politica con il M5S che anche in Calabria potrà dare risultati determinanti per il cambiamento programmatico e culturale della Regione. I 45 milioni di euro di cui beneficerà la più popolosa città della Calabria serviranno a tutelare l’erogazione dei servizi essenziali per i reggini che ancora oggi, a distanza di anni, subiscono le conseguenze di una dissennata gestione a guida centrodestra”