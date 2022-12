REGGIO CALABRIA Il sindaco ff della Città Metropolitana Versace alla presentazione dei calendari della Polizia di Stato

di Redazione

REGGIO CALABRIA – “Un ringraziamento particolare alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per la loro attività di servizio per la sicurezza della nostra comunità. Fare il poliziotto non è un semplice mestiere, ma una vera e propria vocazione. Mettersi al servizio degli altri, intervenire per primi in situazioni di pericolo o di emergenza, proteggere la comunità, a cominciare dai soggetti più fragili, è certamente un’attività meritoria per la quale l’intera cittadinanza deve essere riconoscente”.

E’ quanto afferma il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenendo quest’oggi nel corso della presentazione dei nuovi calendari 2023 presso la sede del Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria.

“Ringrazio il questore Bruno Megale per aver voluto condividere con i nostri ragazzi una dettagliata illustrazione delle attività che quotidianamente svolgono le donne e gli uomini della Polizia di Stato sul nostro territorio – ha aggiunto Versace – da parte nostra, come cittadini ancor prima che da istituzioni, vogliamo ribadire la nostra vicinanza a chi quotidianamente lavora per la nostra sicurezza e per garantire i nostri diritti. Credo che i ragazzi che hanno assistito a questa presentazione abbiano avuto oggi una grande occasione: quella di comprendere che gli operatori di Polizia sono anzitutto persone, che lavorano al servizio del bene comune, e che vanno rispettate, aiutate e sostenute, anche attraverso i nostri comportamenti quotidiani nel rispetto delle regole e nella difesa delle persone più deboli”.