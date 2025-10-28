REGGIO CALABRIA- Il 31 ottobre, presso il Garrison Club, in via Possidonea n. 20, il Nuovo Fronte Politico, movimento reggino in crescita e costante attività, terrà un incontro per presentare il libro “IL MILITANTE IGNOTO”, storie, radici, valori di una passione autentica, scritto da Domenico Furgiuele, vice-capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.
L’incontro, moderato da Antonino Marcianó (Responsabile NFP), vedrà la partecipazione, oltre che dell’autore, di Giuseppe Mattiani, neo eletto consigliere regionale, e di Giuseppe Scopelli, ex sindaco della città ed ex Governatore della Regione Calabria.
L’orario di inizio dell’incontro è previsto per le 18.30. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare
