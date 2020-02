Reggio Calabria, il 16-17-18 Aprile 58° Congresso Nazionale UNGDCEC

REGGIO CALABRIA- Si è tenuta a Palazzo Alvaro -Sala Perri- giorno 25 febbraio u.s. la presentazione del 58° Congresso Nazionale UNGDCEC

Per la prima volta si terrà a Reggio Calabria il Congresso Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nei giorni 16-17-18 Aprile p.v. dal titolo:“Tutela dell’interesse pubblico: Professionisti tra funzioni di controllo e legalità”.

L’evento promosso dall’ Unione Giovani Dottori Commercialisti di Reggio Calabria guidata dal Presidente dott. Francesco Caridi con il consiglio direttivo tutto vedrà la partecipazione di oltre 1.000 colleghi commercialisti provenienti da tutta Italia, nonché i vertici della categoria professionale: il presidente del CNDCEC dott. M.Miani, la CNPADC con il suo Presidente Walter Anedda e tutto il CDA, la Giunta dell’UNGDCEC, e la Fondazione Centro Studi UNGDCEC.

Hanno partecipato alla presentazione il Sindaco della Città Metropolitana Avv. Giuseppe Falcomatà, il Segretario Nazionale UNGDCEC Dott. Raffaele LoPrete, il Vice Presidente dell’ODCEC RC dott.MarcelloFebert, il Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea Prof. M.S.Zimbone, il Presidente della CCIAA di Reggio Calabria dott. Antonino Tramontana, il dott. Giacomo Oliva per il Museo Archeologico Nazionale di Rc, i presidenti dell’UGDCEC di Paola Palmi e Castrovillari. L’amm.re unico di Atamdott.Francesco Perelli.

Sono stati ripercorsi gli eventi che hanno portato all’ assegnazione del 58° Congresso nonché ricordata la realizzazione del video Cortometraggio dal titolo “Il labirinto delle meraviglie, Reggio Calabria”https://www.youtube.com/watch?v=uFb9N6Y0JPUstoria di pura fantasia che ha visto la partecipazione tra attori protagonisti e non, di oltre 60 giovani dottori commercialisti, con l’obiettivo di promuovere il 58° Congresso mostrando le bellezze della città e la magnificenza dei Bronzi di Riace custoditi all’interno del MaRc tra i simboli più rappresentativi della nostra città.

Il presidente dott. Francesco Caridi ha ricordato altresì il sito istituzionale knos.it, dal quale è possibile avere ogni informazione utile ai congressisti e non, con possibilità di consultarne il programma gli eventi ludici previsti, cena di benvenuto e di gala nonché le attività extracongressuali previste per gli accompagnatori

L’evento porterà nella nostra città oltre 1000 professionisti provenienti da ogni parte d’Italia, con ciò si metterà in campo tutto l’impegno affinchè l’evento possa essere da stimolo per la città tutta e possa riuscire nel migliore dei modi.

La presentazione si chiude con i ringraziamenti alle istituzioni presenti, nonché la fattiva collaborazione che ha portato alla sigla di un protocollo di intesa, con il quale il comitato organizzatore ha inteso promuovere l’evento assieme al Comune di Reggio Calabria, alla Città Metropolitana ed all’Atam.

L’evento è valido ai fini della formazione obbligatoria professionale con 12 CFP che verranno riconosciuti a seguito di accreditamento anche agli Avvocati. Perciò l’invito è stato rivolto a tutti i colleghi dottori commercialisti ed avvocati ad iscriversi al seguente link http://congresso.ungdcec.it/content/iscrizione

