REGGIO CALABRIA Convocato per domani il consiglio metropolitano

È stato convocato per il prossimo venerdì 26 marzo 2021, il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. L’assemblea di Palazzo “Corrado Alvaro”, si riunirà con inizio alle ore 15.00 (in seconda convocazione alle ore 16.00) per discutere e deliberare in merito ai seguenti ordini del giorno:

1. Proposta n. 112 del 14.12.2020 “Approvazione verbale Consiglio Metropolitano del 30.11.2020”;

2. Proposta n. 116 del 30.12.2021 “Approvazione verbale di I^ e II^ convocazione Consiglio Metropolitano del 15 dicembre 2020”;

3. Proposta n. 1 del 02.02.2021 “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 267/2000 – Sentenze esecutive”;

4. Proposta n. 7 del 02.03.2021 “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 267/2000 – Sentenze esecutive”;

5. Proposta n. 5 del 10.02.2021 “Annullamento parziale della Deliberazione consiliare della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 40/2020 e dello schema di Convenzione CUC disciplinante i rapporti con i Comuni e gli Enti aderenti per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria adottato con la medesima Deliberazione R.G. n. 40/2020 del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria e sostituzione della previsione contenuta nell’art. 5, comma 1, lett. c) dello schema di Convenzione CUC”;

6. Proposta n. 6 del 01.03.2021 “Linee di indirizzo e Obiettivi strategici per l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023”;

7. Proposta n. 8 del 09.03.2021 “Approvazione verbale di Consiglio Metropolitano del 15.02.2021”;

8. Interrogazione Consigliere Conìa avente ad oggetto: “Interrogazione Consiliare riguardante i tempi di esecuzione, modalità, qualità dei lavori che verranno effettuati e somme stanziate per gli interventi di manutenzione e rifacimento del manto stradale delle arterie che collegano il territorio pre-aspromontano tirreno come da Vs del 02.03.2021 prot. n. 15424”;

9. Interrogazione Consigliere Capogruppo di Forza Italia Dott. Zampogna avente ad oggetto: “Realizzazione lavori della Pedemontana: tratto Cittanova-Taurianova”.

La seduta si svolgerà in presenza, presso la Sala del Consiglio “Leonida Repaci” di Palazzo “Corrado Alvaro”, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di distanziamento interpersonale.