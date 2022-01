Reggio Calabria, Aurelio Montaruli nuovo Dirigente del Comparto di Polizia Ferroviaria

Il Dott. Aurelio Montaruli, nato a Roma il 06/02/1965, Dirigente Superiore di P.S., proveniente dall’Ufficio Centrale ispettivo, subentra nella carica di Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria al Dott. Vincenzo MACRI’, quest’ultimo nominato Questore di Isernia.

Il Dott. Montaruli, in possesso di laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, dal 1989 al termine del 1° corso quadriennale per Allievi Aspiranti Vice Commissari e del 73° corso di formazione per Vice Commissari, ha ricoperto l’incarico di Vice Dirigente e Responsabile della Squadra di Polizia Anticrimine al Commissariato di P.S. di Vibo Valentia (CZ).

Da settembre 1992 è stato destinato, con provvedimento ministeriale, a dirigere il Commissariato di P.S. di Bitonto e, da dicembre 1996 a febbraio 1998, ha diretto il Commissariato Sezionale di P.S. “Bari Picone”.

Successivamente è stato in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in qualità di Dirigente dell’Ufficio stesso, incarico che ha mantenuto fino a febbraio 2002, svolgendo, in aggiunta sino a dicembre 2001 anche le funzioni di dirigenza interinale del Commissariato di P.S. di Barletta (BA). In seguito ha diretto il Commissariato Sezionale di P.S. “S. Paolo” di Bari, e ricoperto l’incarico di vice dirigente della Sezione Polizia Stradale di Bari

Nella sua carriera il dott. Montaruli vanta l’esperienza nel campo delle investigazioni preventive e giudiziaria maturata ulteriormente nel Centro Operativo della DIA di Bari, ove è stato impegnato per quattro anni dal mese di novembre 2002.

Da novembre 2006 è stato prima dirigente del Commissariato Sezionale “Bari Nuova-Carrassi” di Bari e successivamente vice dirigente della D.I.G.O.S. della Questura di Bari

Nel giugno 2008 è stato ammesso al corso di Formazione Dirigenziale per la nomina a Primo Dirigente, e da gennaio 2009 è stato incaricato, con provvedimento ministeriale, a dirigere il Commissariato di P.S. di Trani, per poi assumere, da luglio 2013, l’incarico di Capo di Gabinetto alla Questura di Bari

Dal 23 aprile 2018 al 17 dicembre 2021 il dott. Aurelio Montaruli ha ricoperto il ruolo di Vicario del Questore di Catanzaro. Nella sua permanenza alla Questura di Catanzaro, il dott. Montaruli, dotato di capacità professionali e di esperienza poliedrica, ha svolto il suo ruolo con competenza, ponendosi al servizio dell’Istituzione e curando il coordinamento dei vari settori della Questura.