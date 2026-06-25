di Patrizia Massara Di Nallo (foto fonte Ansa)

REGGIO CALABRIA – A Reggio Calabria, il 1 e il 2 agosto prossimi, precisamente sul lungomare Italo Falcomatà, appuntamento con “Reggio Calabria in Wine” all’interno della manifestazione ‘Vinitaly and the City’. E’ quanto è stato annunciato dal deputato Francesco Cannizzaro insieme con l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.

Cannizzaro ha tenuto a sottolineare:”Sarà un evento straordinario, di caratura internazionale ” e “il Vinitaly di Verona è l’evento vitivinicolo più importante e prestigioso del settore”. Ha precisato: “E’ un’idea che ho avuto un anno fa e l’ho proposta al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, il quale come al solito l’ha accolta con grande entusiasmo. Ma devo anche ringraziare l’assessore Gianluca Gallo perché, grazie a lui, questa cosa diventerà realtà. La Calabria e Reggio diventano, dunque, attrattive anche per questi grandi eventi, per il lavoro che è stato fatto in tutti questi anni in tutti i settori. Oggi c’è un cambio di tendenza grazie a Gianluca Gallo. Il Vinitaly a Reggio Calabria è la dimostrazione dell’inversione di un trend, in Calabria, per la credibilità e l’autorevolezza guadagnate dalla Regione a livello internazionale”.



Gallo ha messo in evidenza: “Nel 2024 abbiamo fatto uscire per la prima volta, dalle mura di Verona, Vinitaly and the City, con un’idea importante presso il Parco archeologico di Sibari” aggiungendo “In un luogo dove riteniamo ci siano le origini del sistema vitivinicolo dell’Occidente. L’idea è piaciuta, anche per il fatto che la Regione in questi anni è diventata una Regione credibile, capace di sedersi sui tavoli nazionali, mantenere le promesse e avanzare anche istanze capaci di sorprendere il resto del Paese. Sono stati due successi quest’anno dal 17 al 19 luglio avremo la terza edizione, ma non potevamo resistere rispetto alla richiesta che è venuta in maniera pressante dall’onorevole Francesco Cannizzaro e dalla città di Reggio Calabria” ed ha concluso: “Sono sicuro che Reggio sarà un’ottima location; sarà molto brava nell’organizzare questa manifestazione. Saprà accogliere al meglio gli amici di Verona Fiere, che hanno risposto con entusiasmo a questa nuova iniziativa che a loro è piaciuta moltissimo. Saremo a pochi passi dal Museo archeologico nazionale della Magna Grecia, dove sono conservati i Bronzi di Riace, e credo che saranno proprio loro ad essere uno dei simboli di questa manifestazione. Ci attendiamo importanti livelli di partecipazione”.

Naturalmente tutti i dettagli della manifestazione saranno illustrati in seguito. Resta confermata anche la terza edizione del Vinitaly and the City all’interno del Parco archeologico di Sibari dal 17 al 19 luglio.