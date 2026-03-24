«La Costituzione vince sul populismo. Ottimo il lavoro del Partito democratico sui territori».

R. & P.

«Una risposta chiara, netta ed inequivocabile ad una riforma che voleva cambiare 7 punti della Costituzione senza minimamente incidere sulla Giustizia. Sebbene una campagna referendaria condotta dalla maggioranza di Governo a colpi di slogan, dalla separazione delle carriere già in vigore agli stupratori in libertà se non fosse passata questa riforma, gli italiani hanno scelto il NO.

Soddisfatta del lavoro fatto insieme al mio partito su tutto il territorio. Fondamentale anche l’impegno profuso dai Comitati per il No che hanno avuto un ruolo determinante nell’informare gli elettori. Il confronto e i momenti di informazione e dibattito sono stati fondamentali per sviscerare la riforma punto per punto ed andare oltre le frasi d’effetto che la Maggioranza ha utilizzato durante tutta la campagna referendaria.

Interessante il dato della provincia di Cosenza, dove il No ha praticamente doppiato il Si. Gli italiani non solo hanno mostrato un grande rispetto per la nostra casa comune, la Costituzione, ma hanno dimostrato anche di saper distinguere tra verità e populismo».