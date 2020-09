REFERENDUM Le ragioni del NO. Martedì 8 l’incontro pubblico a Marina di Gioiosa

R. & P.

Si terrà il prossimo martedì 8 settembre alle ore 18.30, l’incontro sulle Ragioni del No al Referendum sul taglio dei parlamentari che si terrà nelle date del 20 e 21 settembre.

L’appuntamento è promosso dal Comitato “Democratici per il NO” in collaborazione con il Coordinamento calabrese dei referendari per il NO e con l’ANPI della Provincia di Reggio Calabria e di Siderno e sarà moderato da Federica Roccisano.

Parteciperanno il Sindaco della città, Geppo Femia, la capogruppo in consiglio comunale e componente del Coordinamento calabrese dei referendari per il NO Valentina Femia, Sandro Vitale dell’ANPI provinciale e Ercole Macrì dell’ANPI sede di Siderno. Concluderà il dibattito, in collegamento da Roma, il senatore Tommaso Nannicini fautore del Comitato “Democratici per il NO” e proponente del Referendum.

L’incontro, aperto a tutti, si terrà presso la sala del Consiglio Comunale di Marina di Gioiosa.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

L’evento sarà trasmesso in video-diretta facebook sulla pagina del Coordinamento calabrese dei referendari per il NO.