Referendum Costituzionale, il 7 settembre Webinar Aiga e Unirc

Si comunica che per iniziativa del Dipartimento Digies della Mediterranea di Reggio Calabria, in collaborazione con l’AIGA (Associazione italiana giovani avvocati) sezioni di Locri, Reggio Calabria e Palmi, si è organizzato un incontro di riflessione il giorno 7 settembre sul referendum confermativo che si svolgerà fra due settimane. Partecipano all’incontro un nutrito gruppo di eminenti costituzionalisti (Silvio Gambino, Alessandro Morelli, Antonino Spadaro, Carmela Salazar) e altri studiosi con esperienze importanti alle spalle (Francesco Manganaro, Nico D’Ascola). Coordina e conclude il dibattito il prof. Giorgio Fontana.

La tavola rotonda, che sarà preceduta dai saluti del Direttore del Dipartimento prof. Ferrara e della Presidente dell’AIGA, sezione di Locri, Avv. Chirico, avrà inizio alle ore 16.30 di lunedì 7 settembre.L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e tutti possono collegarsi alla piattaforma informatica che ospita il dibattito (riunioni in presenza sono ancora da sconsigliare, per collegarsi basta andare sul sito www.eventbrite.it o in alternativa mandare una mail a giorgio.fontana@unirc.it oppure a manuela.calautti@virgilio.it).

Mai come oggi la Costituzione deve ritenersi patrimonio comune.La Costituzione è un “bene comune”, che non nasce dal nulla ma dai sacrifici di tanti italiani, l’auspicio degli organizzatori è che il voto dei cittadini sia frutto di riflessioni e non di suggestioni.