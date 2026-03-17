R. & P.

ROMA – “In un video che circola online il deputato di Fratelli d’Italia, responsabile nazionale agricoltura, Aldo Mattia, invita esplicitamente a utilizzare il ‘solito sistema clientelare’ per far vincere il SÌ al referendum. Non commento parole che ritengo vergognose. Osservo solo che negli ultimi giorni di campagna elettorale per il Sì la destra ha affermato che se vince il No saranno rimessi in libertà stupratori e che i figli verranno strappati alle madri (by Meloni). Che c’è un clima da Brigate Rosse (by Nordio). E oggi inneggia al clientelismo. Ci auguriamo che arrivino parole nette di condanna delle parole di Mattia da parte della Presidente del Consiglio. Ma è evidente che, per arrivare ad utilizzare questo armamentario polemico, la destra è disperata”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.