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«Il reddito di merito rappresenta una scelta importante e lungimirante per il futuro della Calabria». È quanto afferma il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, esprimendo plauso per la delibera approvata dalla Giunta regionale guidata dal Presidente Roberto Occhiuto, che istituisce il contributo mensile destinato agli studenti universitari calabresi che scelgono di restare a studiare negli atenei della regione.

«Si tratta di una misura che guarda ai giovani e al capitale umano della Calabria – sottolinea Cirillo – e che punta a contrastare la fuga dei talenti, offrendo opportunità concrete a chi decide di costruire il proprio percorso di formazione nella nostra regione».

«Questo era un impegno che avevamo assunto con chiarezza in campagna elettorale e che abbiamo sempre sostenuto come punto qualificante del programma di governo – evidenzia ancora il presidente del Consiglio regionale –. Oggi quel punto prende forma in un provvedimento concreto che dimostra attenzione verso le nuove generazioni e verso lo sviluppo del territorio».

«Investire sui giovani e sui loro talenti significa investire sul futuro della Calabria – conclude Cirillo –. Offrire strumenti che favoriscano i nostri studenti di restare, formarsi e crescere nelle università regionali significa trattenere energie, competenze e intelligenze che sono decisive per lo sviluppo della nostra Regione».